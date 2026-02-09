Galaxy S26 Ultra : Pourquoi l’ouverture f/1.4 change tout pour la vidéo de nuit

Chez Samsung, la caméra Ultra a longtemps été une affaire de chiffres et de polyvalence. En 2026, le discours semble changer : moins d’esbroufe, plus de maîtrise. D’après plusieurs fuites concordantes, le Galaxy S26 Ultra préparerait une salve d’améliorations photo/vidéo, avec un point inattendu au centre du tableau : la vidéo en zoom 5x, souvent brillante sur le papier, mais parfois frustrante sur le terrain.

Le 5x en vidéo : la promesse d’un téléobjectif enfin « stable » et exploitable

Le bruit court depuis fin janvier : la qualité vidéo du module 5x serait « significativement améliorée » sur le Galaxy S26 Ultra, selon une fuite de Ice Universe.

Pourquoi c’est important ? Parce que le 5x est souvent « la caméra qui compte » quand on filme : concerts, enfants, sport, voyage… c’est le zoom qui transforme un smartphone en outil de capture crédible. Or, sur certaines générations, la vidéo au téléobjectif a pu souffrir de micro-tremblements et d’un autofocus parfois nerveux. L’idée, ici, serait de corriger ces irritants plutôt que d’ajouter un énième mode.

Une optique plus lumineuse : le retour du « bloc caméra » aurait une raison

Autre piste : Samsung travaillerait sur une ouverture plus large (mentionnée jusqu’à f/1.4), ce qui expliquerait un module photo plus épais malgré un châssis potentiellement affiné — un compromis classique quand on veut faire entrer plus de lumière (et réduire le bruit) sans tricher uniquement via le traitement.

Si cette logique touche aussi le téléobjectif 5x, l’impact est très concret : moins de grain en basse lumière, et une image plus propre quand la scène est sombre (exactement l’endroit où les téléobjectifs de milieu/haut de gamme se cassent les dents).

Camera Assistant : vers des réglages vidéo plus « cinéma »

La troisième amélioration attendue se joue côté logiciel : des indices évoquent un Camera Assistant plus riche, avec des contrôles sur la vitesse et la sensibilité de l’autofocus — des curseurs qui rappellent les caméras dédiées, et qui peuvent changer l’esthétique d’une vidéo (refocus lent « ciné » vs refocus rapide « action »).

À cela s’ajoute la rumeur d’options liées au rendu (netteté/traitement), pour éviter l’effet « sur-accentué » qui peut rendre certaines vidéos trop dures, notamment sur les textures de peau.

Enfin, plusieurs fuites évoquent un travail sur des lentilles pour limiter le flare et les reflets parasites, et un traitement couleur plus naturel, notamment sur les tons de peau. Ce n’est pas l’upgrade la plus sexy… mais c’est souvent celle qui sépare une caméra « très bonne » d’une caméra « fiable » en toutes circonstances.

Samsung semble viser la crédibilité, pas le spectacle

Ce qui se dessine, c’est une stratégie plus mature : améliorer ce que les utilisateurs voient vraiment au quotidien — stabilité du téléobjectif en vidéo, autofocus maîtrisé, basse lumière plus propre — plutôt que de courir après une nouveauté marketing de plus.

Et l’enjeu est clair : face à un iPhone qui domine encore la perception « vidéo », et à Google qui capitalise sur le traitement, Samsung a besoin d’un Ultra qui filme au télé sans excuses. Si ces rumeurs se confirment, le Galaxy S26 Ultra pourrait devenir le Galaxy qui réconcilie enfin zoom et vidéo.