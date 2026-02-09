iPhone 17e : Apple prépare le MagSafe et la puce A19 dès ce 19 février

Pendant des années, la règle était simple : pour avoir le dernier processeur, les meilleures fonctions et l’écosystème complet, il fallait monter en gamme. Avec l’iPhone 17e, Apple semble prêt à bousculer ce contrat implicite — en ajoutant des briques longtemps réservées aux modèles plus chers, sans (selon les informations actuelles) toucher au ticket d’entrée.

Ce qui change vraiment sur l’iPhone 17e

D’après Mark Gurman (Bloomberg), l’iPhone 17e ne serait pas un « petit refresh » : il reprendrait la puce A19, identique à celle de l’iPhone 17 « standard », et récupérerait enfin MagSafe, une absence très critiquée sur l’iPhone 16e.

Le troisième point, plus stratégique, concerne la connectivité : Apple pousserait plus loin son virage « silicium maison » avec de nouvelles puces cellulaires et sans fil intégrées à son iPhone 17e. Ce n’est pas juste un détail technique : c’est une manière de réduire la dépendance à des fournisseurs tiers, et potentiellement de mieux contrôler coûts, consommation et intégration système.

Et, l’équation la plus agressive reste le prix : l’iPhone 17e serait attendu à 599 dollars, comme le 16e, malgré ces ajouts — très probablement 719 euros en France.

Pourquoi MagSafe est plus important qu’il n’y paraît

MagSafe n’est pas qu’un confort de recharge : c’est un standard d’accessoires (supports, batteries, portefeuilles, docks) qui « modernise » immédiatement un iPhone dans l’usage quotidien. Son absence sur l’iPhone 16e avait été expliquée comme un choix économique, pas comme une contrainte technique liée au modem. Le retour de MagSafe sur l’iPhone 17e ressemble donc à un aveu implicite : Apple a vu que couper cette fonction coûtait trop cher en perception.

La logique derrière cet iPhone 17e est assez lisible : proposer un iPhone « simple », mais au niveau de puissance et d’écosystème que le grand public attend en 2026, notamment pour tenir plusieurs années de fonctionnalités logicielles et d’IA. L’iPhone 17e viserait fortement les marchés émergents et les entreprises, deux segments très sensibles au rapport performance/prix et aux flottes homogènes.

Un iPhone qui peut gêner tout le monde (y compris Apple)

Un iPhone 17e à 599 dollars avec A19, MagSafe et meilleure connectivité, c’est potentiellement une menace directe pour les Android « de milieu-haut de gamme » (là où beaucoup d’acheteurs veulent le « bon » modèle, pas le moins cher), une réponse aux utilisateurs qui gardent un ancien iPhone faute de vouloir payer le palier « Pro », et, paradoxalement, un risque de cannibalisation interne si trop d’acheteurs jugent que « le Pro n’est plus indispensable ».

Mais, Apple joue souvent ce jeu-là : déplacer le curseur de valeur sur l’entrée/milieu de gamme pour élargir la base installée… tout en gardant les « Pro » comme vitrine (photo, écran, matériaux, fonctions exclusives). Si la promesse est tenue, l’iPhone 17e pourrait devenir le modèle le plus rationnel de la gamme — et ça, chez Apple, c’est rarement un accident.