Exynos 2700 : un premier benchmark dévoile un CPU 10 cœurs en 4 clusters et la GPU Xclipse 970

À peine un mois après l’arrivée de Exynos 2600, Samsung semble déjà tester la suite. Une entrée Geekbench repérée sur une carte de test interne laisse entrevoir un Exynos 2700 (nom attribué par des leakers), avec une bascule étonnante : un CPU en quatre clusters et une nouvelle GPU Xclipse 970 dont les premiers chiffres paraissent, sur le papier, en retrait.

Mais comme souvent avec les benchmarks « trop tôt pour être vrais », l’intérêt n’est pas tant le score brut… que le plan de bataille qu’il révèle.

Exynos 2700 : Un test très précoce, probablement sur carte d’ingénierie

Le listing mentionne un appareil « ERD » (Engineering Reference Device) et Android 16, ce qui correspond typiquement à une plateforme de validation interne : fréquences conservatrices, pilotes GPU pas finalisés, scheduler encore en chantier. Plusieurs médias soulignent que ce genre de résultat est davantage un signal d’architecture qu’un indicateur de performance de revendeur.

À noter aussi : votre texte évoque un lancement de l’Exynos 2600 en décembre 2024, mais des sources récentes situent l’officialisation autour de décembre 2025. ￼

Un CPU « 4 clusters/10 cœurs » au lieu du schéma classique

Le Exynos 2700 repéré sur Geekbench affiche une configuration dix cœurs répartis en quatre groupes :

1 cœur à ~2,30 GHz

4 cœurs à ~2,40 GHz

1 cœur à ~2,78 GHz

4 cœurs à ~2,88 GHz

C’est un changement net par rapport au Exynos 2600 (architecture tri-cluster plus « traditionnelle »), et surtout un indice : Samsung teste peut-être une approche plus fine de la répartition des charges, avec davantage de paliers de performance/efficacité à disposition du scheduler.

Lecture plausible : plutôt que de miser sur un « mega-core » très haut perché, Samsung semble explorer un design plus granulaire, potentiellement meilleur pour lisser la conso et la chauffe sur des usages réels (scroll, photo, IA on-device, multitâche), où le CPU passe son temps à monter/descendre en régime.

Xclipse 970 : la partie graphique paraît reculer… mais il faut lire entre les lignes

Côté GPU, le listing évoque un Xclipse 970 avec des caractéristiques rapportées comme plus modestes (moins de compute units, fréquence plus basse, mémoire « device » plus faible) et un score OpenCL inférieur à celui observé sur des machines Exynos 2600.

Deux choses à garder en tête :

Les infos OpenCL « device memory » et même le nombre de compute units peuvent être trompeurs selon les pilotes, le mode de reporting, ou un bridage volontaire sur ERD. Ce n’est pas un datasheet, c’est un instantané logiciel. Un GPU peut paraître « plus petit » pour de bonnes raisons : Samsung peut viser une meilleure efficacité (perf/watt) et compter sur des gains côté process, cache, compression, ou pilotes — surtout si la puce vise 2027 et une fenêtre thermique toujours plus serrée sur smartphone.

En clair : oui, le premier score OpenCL peut faire lever un sourcil. Mais non, il ne faut pas conclure à une régression gaming à ce stade.

Cap sur 2027 : « Ulysses », SF2P en 2 nm et une nouvelle génération de standards

Plusieurs fuites associent le Exynos 2700 à un SoC « flagship 2027 », parfois sous le nom de code Ulysses, avec une fabrication évoquée sur le 2 nm SF2P de Samsung Foundry (GAA), et un alignement sur des technos de prochaine génération (LPDDR6, UFS 5.0, nouveaux cœurs ARM).

Si cette trajectoire se confirme, ce test Geekbench raconte surtout ceci : Samsung est en train de verrouiller ses arbitrages CPU scheduler + architecture très en amont, là où se gagnent (ou se perdent) les générations de puces — souvent plus que sur un pic de fréquence.