Xiaomi MOS : L’appareil photo modulaire de 100 mégapixels entre en production pour 2026

Le smartphone a remplacé l’appareil photo pour la plupart des usages. Xiaomi, lui, veut faire l’inverse : redonner au téléphone une vraie optique, quand vous en avez besoin, sans imposer une énorme bosse caméra au quotidien.

Présenté comme concept au MWC 2025, son Modular Optical System (MOS) refait surface via une fuite : des modules/lentilles magnétiques auraient atteint une étape de « mass production planning », avec une possible disponibilité « cette année » — sans confirmation officielle.

De quoi parle-t-on exactement : le MOS, ce « snap-on camera » nouvelle génération

Le MOS n’est pas un simple accessoire Bluetooth ou une caméra externe qui vit sa vie. L’idée de Xiaomi : un module optique qui se fixe magnétiquement au dos d’un smartphone compatible et échange données + énergie de façon quasi instantanée, en s’intégrant dans l’app photo comme un capteur natif.

C’est ce que Xiaomi décrit dans sa présentation officielle du concept, et plusieurs médias l’ont observé sur le prototype.

Le point différenciant, c’est LaserLink : une communication optique propriétaire qui transfère les données du module vers le téléphone à jusqu’à 10 Gb/s, suffisamment pour traiter des flux RAW sans latence perceptible, tout en laissant le smartphone faire le « cerveau » (ISP + calcul photo).

Production en vue, mais calendrier flou

La rumeur provient de publications attribuées à Digital Chat Station et reprises par plusieurs sites : des « magnetic lens modules » seraient entrés en planification de production de masse, avec une fenêtre de sortie potentielle dès cette année (à prendre avec prudence).

Le post ne cite pas explicitement Xiaomi, mais Xiaomi est aujourd’hui le seul acteur grand public connu à pousser ce combo magnets + laser data link tel qu’exhibé au MWC.

Pourquoi c’est potentiellement un tournant pour la photo mobile ?

Xiaomi attaque le problème à la racine : l’optique, pas l’illusion

Depuis quelques années, la photo smartphone « gagne » surtout via l’IA : débruitage agressif, super-résolution, flou simulé. Xiaomi propose un autre angle : un gros capteur + une vraie optique, mais à la demande. En clair : garder la compacité du téléphone, et déployer le « mode appareil photo » quand l’instant l’exige.

La promesse la plus forte : meilleure qualité sans camera bump permanent

Wired résumait bien l’intention : tuer la bosse caméra… sans renoncer à un rendu plus naturel (bokeh, basse lumière) que les modes Portrait approximatifs. Le module peut vivre dans une poche, et le téléphone redevenir « normal » le reste du temps.

Une plateforme plus large que la photo

Dès le concept, Xiaomi suggérait que LaserLink pourrait servir à d’autres modules (pas uniquement photo). Si le MOS se concrétise, la question devient : Xiaomi lance-t-il un accessoire isolé… ou un début d’écosystème magnétique propriétaire ?

Les zones d’ombre qui décideront du succès :

Compatibilité matérielle : le prototype reposait sur un téléphone modifié (type Xiaomi 15). Si le MOS arrive, il faudra savoir combien de modèles y ont droit, et si Xiaomi réserve la fonction à certaines gammes.

Prix et praticité : un module optique « sérieux » (capteur large, verre, mécanique) peut vite coûter cher. Pour devenir mainstream, il doit éviter le piège de l’accessoire premium de niche.

Fiabilité du magnétique : alignement, résistance en mouvement, usage à une main, étui… Le « plug-and-play » doit être impeccable, sinon la magie disparaît.

Apple et Samsung ont raffiné la photo computationnelle, mais restent contraints par la physique d’un module intégré. Xiaomi explore un compromis audacieux : séparer l’optique du téléphone, sans casser l’expérience. Si l’industrialisation se confirme, Xiaomi pourrait reprendre une forme d’avantage : non pas « plus d’IA », mais plus de caméra quand vous le décidez.

Reste à transformer le prototype de salon en produit du quotidien. Et c’est là que le MOS sera jugé : sur la simplicité, la constance… et le fait qu’on ait réellement envie de l’emporter, comme on emporte une paire d’écouteurs.