Accueil » Galaxy S26 Ultra : Le Qi2 natif sacrifié au profit des coques magnétiques ?

Galaxy S26 Ultra : Le Qi2 natif sacrifié au profit des coques magnétiques ?

Galaxy S26 Ultra : Le Qi2 natif sacrifié au profit des coques magnétiques ?

On l’attendait comme la petite étincelle « moderne » d’un cycle de rumeurs assez sage : des aimants intégrés, du Qi2 natif, et l’écosystème d’accessoires qui va avec. Mais, les dernières images qui circulent suggèrent un scénario plus frustrant — et très Samsung : oui, du magnétique… mais surtout via certaines coques, pas dans le téléphone.

Le signal vient d’un duo assez classique : des visuels d’accessoires et une lecture « en creux » de ce que Samsung prépare. Le média néerlandais NieuweMobiel aurait publié des images du S Pen et de plusieurs coques associées au Galaxy S26 Ultra ; et 9to5Google en tire une conclusion simple : si Samsung propose des coques magnétiques et non magnétiques en parallèle, c’est probablement que le téléphone n’embarque pas d’aimants.

Autrement dit : on resterait sur le modèle « Qi2 Ready » (aimants dans la coque), plutôt qu’un vrai équivalent MagSafe intégré.

Galaxy S26 Ultra : un S Pen redessiné… et des pointes colorées

Côté stylet, les images évoquent un S Pen à forme courbe et asymétrique, présenté comme une adaptation au repositionnement du stylet dans le châssis. Petit détail « design » qui remplace un vrai upgrade : le S Pen serait proposé en noir et blanc, mais avec une pointe assortie aux coloris supposés du téléphone (plusieurs teintes circulent).

Ce n’est pas anodin : Samsung semble miser sur des micro-signaux d’identité (la pointe, les accessoires) plutôt que sur une refonte de fond.

Le nerf de la guerre : pourquoi des coques non magnétiques pointent vers « pas de Qi2 natif »

Le raisonnement est pragmatique : le Qi2 « à aimants » repose sur un mécanisme d’alignement magnétique (le Magnetic Power Profile) qui sert autant la charge que l’accroche des accessoires.

Si Samsung vend des coques sans aimants, alors les accessoires type portefeuille/support risquent de tenir moins bien — ce qui n’a de sens commercial que si… les aimants ne sont pas dans le téléphone et que Samsung veut laisser le choix. C’est exactement l’interprétation de 9to5Google.

D’ailleurs, Samsung a déjà préparé le terrain sur la génération précédente : son chargeur « Qi2 Single magnetic » précise noir sur blanc qu’une coque magnétique est requise pour le smartphone. Le Galaxy S26 pourrait donc prolonger cette stratégie, même si des rumeurs parlaient d’une montée à 25 W côté charge sans fil (alignée avec l’évolution « Qi2 25W »).

Pourquoi Samsung hésiterait encore à intégrer des aimants dans l’Ultra ?

Ce choix (si confirmé) ressemble à un compromis industriel, pas à un oubli :

Compatibilité S Pen/design interne : un Ultra est une machine dense (bobines, blindages, stylet, modules photo). Ajouter un anneau magnétique peut compliquer l’empilement et l’optimisation, surtout si Samsung veut garder finesse et dissipation thermique.

Contrôle de l’expérience : « aimants dans la coque » permet de vendre un écosystème d’accessoires officiels sans rendre l’arrière du téléphone universellement magnétique pour tout le monde.

Réduction des compromis : aimants intégrés = contraintes sur certains matériaux, sur le poids, sur la chauffe perçue en charge, et sur le comportement avec certains accessoires.

La lecture la plus probable : Samsung préfère une approche « optionnelle », parce qu’elle limite les risques — même si elle enlève le côté fun et immédiat du magnétique natif.

Rien n’est officiel tant que Samsung n’a pas présenté le Galaxy S26 Ultra. Mais si ces fuites sont justes, on se dirige vers un Galaxy S26 Ultra où le S Pen évolue (forme, emplacement), avec un clin d’œil esthétique via des pointes colorées, et le le magnétique resterait lié aux coques, pas au téléphone — donc pas de Qi2 natif « à aimants », ou du moins pas l’expérience qu’on espérait.

Et c’est peut-être ça, le vrai résumé du cycle Galaxy S26 Ultra : des ajustements réels, mais un sentiment de « presque » — surtout quand l’écosystème (charge + accessoires) était l’upgrade le plus désirable.