iPhone Fold : Pourquoi Apple déplace les boutons de volume sur le dessus

Smartphones par Yohann Poiron le Apple iPhone Fold
iPhone Fold : Une batterie record de 5 500 mAh pour dominer le marché des pliables ?

Apple arrive tard sur le marché du pliable, mais pourrait compenser avec une approche très « ingénierie d’abord ». D’après une fuite venue de Weibo, le futur iPhone Fold adopterait un placement de boutons inédit : les boutons de volume sur la tranche supérieure, à droite — un geste qui rappelle davantage l’iPad mini qu’un iPhone classique.

Le leaker Instant Digital explique que la logique serait avant tout interne : Apple placerait la carte mère principale sur la moitié droite du téléphone pour éviter de faire traverser des nappes/câbles vers la moitié gauche. Résultat : tous les boutons « vivent » à droite, et la partie gauche est surtout réservée à la structure d’écran et à la batterie.

Côté commandes, on resterait sur une configuration « iPhone moderne » pour le reste : bouton d’alimentation avec Touch ID intégré, et bouton dédié à la caméra (Camera Control) sur la tranche droite.

La promesse cachée : la plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone

Là où ça devient intéressant, c’est que ce design « déséquilibré » aurait un effet secondaire potentiellement majeur : un volume libre plus généreux pour la batterie, au point que l’iPhone Fold pourrait embarquer « la plus grande batterie jamais mise dans un iPhone ».

Certaines fuites vont jusqu’à évoquer une capacité d’environ 5 500 mAh, mais ce chiffre reste à prendre comme une indication de direction — pas une certitude.

Un iPhone qui ressemble à un iPad… et un pari ergonomique risqué

Sur le papier, déplacer les boutons de volume en haut peut être cohérent sur un pliable « livre » utilisé ouvert (comme une mini-tablette), où le haut devient plus accessible. En usage « smartphone » fermé, en revanche, l’idée semble contre-intuitive : aller chercher le volume tout en haut risque d’être moins naturel qu’une commande latérale, surtout à une main.

C’est précisément le genre de choix qu’Apple peut assumer si le produit vise un usage « hybride » : un iPhone qui, une fois déplié, se manie plus comme un petit iPad que comme un téléphone grand format.

Caméras : une barre horizontale noire, façon « plateau »

Autre détail récurrent dans cette vague de fuites : l’arrière de l’iPhone Fold pourrait reprendre une barre horizontale accueillant deux caméras, flash et micro, sur un « plateau » qui resterait noir (même si le châssis change de couleur). Là encore, c’est un choix de signature visuelle : immédiatement reconnaissable, mais clivant.

Si ces informations se confirment, l’iPhone Fold ne se distinguera pas seulement par son format : Apple changerait la grammaire physique de l’iPhone (boutons, répartition interne, identité caméra) pour servir deux objectifs très concrets : simplifier l’architecture et maximiser la batterie. Reste à voir si l’ergonomie suivra — ou si ce « détail » deviendra le premier vrai débat autour du pliable d’Apple.

