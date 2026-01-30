Accueil » Galaxy S26 Ultra : La recharge Qi2 à 25 W confirmée par une fuite massive

Samsung semble prêt à corriger l’un de ses retards les plus visibles face aux concurrents chinois : la recharge sans fil rapide. Une fuite autour d’un nouveau chargeur magnétique Qi2 — et surtout de son emballage — suggère que la gamme Galaxy S26 monterait en puissance, avec un plafond à 25 W sur le Galaxy S26 Ultra.

Une nouvelle génération de « palet » Qi2, pensée pour 25 W

Selon les images et informations publiées par SamMobile, Samsung prépare un chargeur baptisé Magnetic Wireless Charger (référence EP-P2900), affichant un marquage Qi2 25W et adoptant le format « palet » avec câble USB-C — un design qui rappelle fortement les accessoires MagSafe/Qi2 du marché.

Point intéressant : Samsung recommanderait un adaptateur secteur 45 W USB-PD pour atteindre les meilleures performances, ce qui laisse entendre que la courbe de charge sera agressive (et sans doute plus exigeante sur l’alimentation).

20 W sur S26/S26+… 25 W sur S26 Ultra : le saut attendu

Les fuites convergent vers une répartition claire :

Galaxy S26 : jusqu’à 20 W en sans-fil

Galaxy S26+ : jusqu’à 20 W

Galaxy S26 Ultra : jusqu’à 25 W

Ce chiffre de 25 W colle avec l’évolution de la norme : le Wireless Power Consortium a officialisé le Qi2 à 25 W comme étape supérieure au Qi2 « classique » (15 W), avec une promesse simple : accélérer sans fil sans retomber dans une jungle de standards propriétaires.

Le point qui fâche : l’aimantation « dans le téléphone »… ou dans la coque ?

Là où ça devient très Samsung, c’est la mention relevée sur l’emballage : pour les Galaxy, l’activation optimale passerait par une coque « Qi2-ready » (pour l’alignement magnétique/l’expérience « snap »). En clair : le chargeur est magnétique, mais le téléphone pourrait encore avoir besoin d’une coque adaptée pour en profiter pleinement.

C’est exactement la logique « Qi2 Ready » vue avec la série Galaxy S25 : compatibilité et gains… mais aimants souvent déportés dans l’accessoire plutôt que dans le châssis.

Samsung progresse sur la vitesse, mais hésite encore sur l’expérience « MagSafe-like »

Sur le plan usage, 25 W sans fil sur l’Ultra, c’est une bonne nouvelle : moins de temps sur le pad, plus de recharge « d’appoint » crédible. Mais l’expérience magnétique reste le vrai marqueur premium. Apple a imposé depuis des années une gestuelle simple : on pose, ça s’aligne, ça tient. Si Samsung maintient une dépendance à la coque, il gagne la vitesse… sans gagner totalement la simplicité.

Et c’est probablement ça, le sujet : la vitesse est un chiffre marketing. L’aimantation, c’est une habitude — donc une fidélité.