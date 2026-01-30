Pixel Buds 2a : deux nouveaux coloris en fuite (vert pastel et rose) avant le Pixel 10a

Google n’a peut-être pas besoin d’un nouveau modèle pour relancer l’intérêt autour de ses écouteurs abordables. Selon des rendus présentés comme officiels, les Pixel Buds 2a s’apprêteraient à accueillir deux nouveaux coloris : un blanc avec une teinte vert tendre à l’intérieur, et une variante accentuée de rose bien plus audacieuse.

De quoi rafraîchir la gamme sans toucher à la fiche technique.

Pixel Buds 2a : Une mise à jour « style » qui colle à l’ADN de la série Pixel a

Les images relayées décrivent deux directions très Google :

Un ton clair, légèrement verdâtre (plutôt qu’un simple « blanc cassé »), avec intérieur et écouteurs assortis — un rendu doux, presque « studio ».

Un rose saturé qui rappelle l’esprit des finitions « Rose Pivoine » côté Pixel ces dernières années, mais avec une énergie encore plus pop (accents sur l’étui + écouteurs).

Un détail visuel revient sur les deux variantes : une fine bande d’accent au niveau de la jonction du capot et du corps de l’étui, histoire de donner du relief à un design qui, lui, ne change pas.

Pas de nouveau modèle : mêmes specs, même positionnement

La logique serait simple : une refonte couleur, pas une nouvelle génération. Les rumeurs s’accordent pour dire que dimensions, fonctionnalités et tarification resteraient identiques. Le prix « attendu » reste à 119 euros.

Google continue d’ailleurs de vendre les Pixel Buds 2a sur sa boutique, ce qui renforce l’idée d’un « drop » de coloris plutôt qu’un remplacement produit.

Un lancement « A-series » en embuscade

Pourquoi maintenant ? Parce que ce genre d’extension de couleurs arrive souvent au moment où Google remet un coup de projecteur sur son entrée de gamme. Or, le Pixel 10a est justement pressenti pour un lancement fin février/début mars 2026, selon plusieurs sources et rumeurs de calendrier (annonce autour du 18 février, disponibilité début mars revenant régulièrement).

Et comme les coloris « Fog » et « Berry » circulent justement côté Pixel 10a, l’hypothèse d’un alignement esthétique (ou au minimum marketing) n’a rien d’absurde — sans que cela signifie que les noms finaux soient déjà figés.

Une stratégie qui coûte peu… et vend de l’envie

C’est une manœuvre classique, mais efficace : lancer une couleur, c’est relancer un produit. Pas besoin de R&D, pas de risques industriels, et un bénéfice immédiat en rayons (et en images). Dans une catégorie saturée où les spécifications se ressemblent, le design est parfois le vrai déclencheur d’achat — surtout à ce niveau de prix.

Si Google cale cette refonte sur la fenêtre du Pixel 10a, il se donne aussi une arme simple pour des bundles, promos, ou mises en avant « écosystème », sans sortir une nouvelle référence.