iPhone 18 : Apple préparerait un lancement « premium d’abord » en 2026… et repousserait le modèle de base à 2027

Apple pourrait casser l’un de ses rituels les plus immuables : lancer, le même soir, l’iPhone « grand public » et ses déclinaisons Pro. Selon des sources citées par Nikkei Asia, Apple viserait en 2026 une sortie concentrée sur trois modèles premium au second semestre — dont le très attendu iPhone Fold — tandis que l’iPhone 18 « standard » glisserait au premier semestre 2027.

Ce qui frappe dans le récit, c’est le double moteur invoqué : la contrainte et la stratégie. Un dirigeant d’un fournisseur iPhone évoque explicitement la fluidité de la chaîne de production comme l’un des défis clés de l’année, avec un changement de stratégie marketing qui aurait aussi pesé dans la décision.

Traduction : Apple voudrait éviter de disperser ses ressources au moment même où elle s’apprête à lancer un produit plus risqué à industrialiser — un pliable, avec ses matériaux, ses rendements et ses exigences qualité autrement plus capricieuses que celles d’un slab « classique ».

Le casting « premium » : Pro, Pro Max… et Fold au centre de la scène

Toujours selon ce schéma, Apple alignerait donc ses têtes d’affiche en fin d’année 2026, iPhone Fold inclus. Et, l’idée n’est pas seulement de « faire rêver » : c’est aussi une manière de maximiser la valeur d’une fenêtre de lancement sous tension, alors que les coûts — notamment côté mémoire et composants — restent un sujet chaud pour tout le secteur.

En toile de fond, plusieurs médias rappellent qu’un tel découpage avait déjà été évoqué : l’hypothèse d’un lancement des iPhone 18 Pro à l’automne 2026, puis de l’iPhone 18 standard au printemps 2027, circule depuis des mois.

Et l’iPhone Air (2) ? Toujours dans le brouillard

Le rapport cité indique qu’Apple aurait au moins cinq appareils dans le pipeline (base, deux Pro, pliable, Air nouvelle génération), mais que l’iPhone Air 2 ne serait pas garanti « cette année » et que sa fenêtre exacte resterait incertaine.

Autrement dit : Apple semble réorganiser son calendrier, mais tout ce qui n’est pas « Pro » pourrait se retrouver ballotté entre priorités industrielles et arbitrages produits.

Ce que ça change pour les acheteurs… et pour Apple

Pour Apple, l’avantage est presque mécanique : si vous voulez « le nouveau » en 2026, il faudra monter en gamme — ou attendre. Cette logique pousse naturellement la demande vers les modèles à plus forte marge au moment où la marque devra absorber des coûts et sécuriser la montée en cadence du Fold.

Pour les acheteurs, l’effet est plus brutal : les budgets « raisonnables » patienteraient six mois de plus. Et cela pourrait redessiner l’écosystème des opérateurs, des promos et même du marché de l’occasion, traditionnellement synchronisé sur septembre.