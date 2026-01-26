Windows 11 KB5074109 : Pourquoi Microsoft recommande de désinstaller son propre patch

C’est un signal rare, presque contre nature pour Microsoft : la firme recommande publiquement de désinstaller une mise à jour de sécurité Windows 11. En cause, le correctif de janvier 2026 KB5074109 (déployé à partir du 13 janvier) qui a déclenché une cascade de dysfonctionnements, au point de rendre certains PC et applications difficilement exploitables — en particulier Outlook Classic chez les utilisateurs POP et ceux qui stockent des fichiers PST dans des dossiers synchronisés cloud.

Le cœur du problème : Outlook Classic « freeze » avec POP + PST (surtout via OneDrive)

Microsoft reconnaît un bug précis : les profils Outlook Classic avec comptes POP et fichiers PST peuvent se bloquer/ne plus répondre après les mises à jour Windows du 13 janvier 2026. L’éditeur pointe notamment les scénarios où les PST sont hébergés dans des emplacements synchronisés (ex. OneDrive), ce qui peut entraîner blocages, fermeture impossible, redownload de messages, etc.

Au-delà d’Outlook, des rapports font état d’effets secondaires plus larges : applications qui se figent lorsqu’elles accèdent à des fichiers sur OneDrive/Dropbox, dysfonctionnements côté personnalisation de l’Explorateur, et même des écrans noirs sur certaines configurations (notamment évoquées avec des GPU NVIDIA).

Microsoft a confirmé au moins une anomalie touchant les applications qui manipulent des fichiers via des services cloud après l’installation des updates de janvier.

Pourquoi c’est gênant : une mise à jour de sécurité, donc un mauvais dilemme

KB5074109 est un patch de sécurité : le retirer peut réexposer la machine à des vulnérabilités corrigées. Mais, Microsoft semble considérer que, dans certains cas, l’impact fonctionnel est suffisamment sévère pour recommander un rollback temporaire, en attendant un correctif durable.

Microsoft met en avant des solutions temporaires — à tester dans cet ordre :

Sortir les PST des dossiers synchronisés (OneDrive, Dropbox…) et les replacer en local (ex. Documents locaux), puis relancer Outlook Classic. Basculer sur Outlook sur le web (webmail) si possible, le temps que le bug soit corrigé. Si nécessaire : désinstaller KB5074109 via Paramètres → Windows Update → Historique des mises à jour → Désinstaller des mises à jour, puis redémarrer.

Et un détail important : des utilisateurs rapportent que la désinstallation peut échouer avec l’erreur 0x800f0905. Dans ce cas, Windows Central cite deux parades courantes : Restauration du système (si activée) ou l’outil « Fix problems using Windows Update » (réparation/réinstallation en conservant fichiers et apps), puis nouvelle tentative de désinstallation.

Ce début d’année 2026 est déjà agité côté patchs : Microsoft a publié des mises à jour hors cycle pour corriger d’autres problèmes graves apparus après le Patch Tuesday (Remote Desktop/authentification, arrêt/hibernation). Mais le cas Outlook POP/PST, lui, reste en investigation à ce stade.