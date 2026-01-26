Galaxy A57 : La TENAA dévoile enfin le design, Samsung peaufine sans révolutionner

Il y a quelque chose de très « Samsung » dans cette fuite : tout change un peu, rien ne change vraiment. Après une première apparition du Galaxy A57 dans la base TENAA avec ses caractéristiques techniques, la fiche vient d’être complétée par des photos, offrant enfin un aperçu concret du prochain milieu de gamme de la marque.

À première vue, le Galaxy A57 reste dans les rails : façade et dos plats, et toujours ce « key island » (la petite surélévation latérale) qui regroupe boutons power/volume — une signature récente de la série A.

Le vrai changement se joue au dos : Samsung adopte un module photo à double étage. Concrètement, on distingue : un cadre externe plus épais dans la couleur du châssis, et, à l’intérieur, une capsule noire qui regroupe les capteurs.

Ce n’est pas une refonte, c’est une retouche de langage visuel — mais suffisamment marquée pour qu’on identifie le modèle au premier regard, surtout dans les coloris montrés en certification.

Galaxy A57 : Plus fin, et c’est l’argument « premium » du moment

Autre signal fort : le Galaxy A57 serait annoncé à 6,9 mm d’épaisseur, contre environ 7,4 mm pour son prédécesseur, avec un poids autour de 182 g dans la fiche TENAA. Sur ce segment, c’est typiquement le genre de détail que Samsung va marteler : plus agréable en main, plus « haut de gamme » au quotidien — sans forcément toucher à la recette interne.

Les informations de certification et reprises par plusieurs médias dressent un portrait très clair :

Écran : 6,6 pouces, full HD+ ; la mention « 16 millions de couleurs » sur la TENAA est souvent interprétée comme un indice d’AMOLED.

Puissance : SoC octa-core jusqu’à 2,9 GHz, avec des indices pointant vers un Exynos 1680 selon les recoupements (dont Geekbench, d’après les articles).

Caméras : 50 mégapixels (principal) + 12 mégapixels (ultra-grand-angle) + 5 mégapixels (macro) ; selfie 12 mégapixels.

Batterie : 5 000 mAh (avec une capacité « noté » autour de 4 905 mAh dans certaines fiches) et charge 45 W.

Mémoire : au moins 8/256 Go et 12/256 Go mentionnés dans les rapports, avec Android 16/One UI 8 attendu côté logiciel.

Samsung resserre le design, mais le vrai test sera la valeur perçue

Ce Galaxy A57 ressemble à une stratégie très rationnelle : améliorer la « sensation » (finesse, module photo plus travaillé) sans exploser les coûts. Les spécifications restent cohérentes, presque conservatrices — ce qui n’est pas forcément un défaut sur les séries A, où la fiabilité et l’endurance comptent autant que le spectaculaire.

La question, comme souvent, sera le positionnement de prix face à une concurrence qui pousse fort sur : la charge très rapide, les batteries massives, et les capteurs photo plus ambitieux (au moins sur la fiche marketing).

Samsung, lui, mise plutôt sur l’équilibre et l’expérience logicielle. Si la marque arrive à garder un tarif « acceptable » et à maintenir de bonnes performances photo (notamment en HDR et à basse lumière), l’A57 peut devenir le milieu de gamme « choix sûr » de 2026 — celui qu’on recommande sans trembler.