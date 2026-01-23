Accueil » ChatGPT Atlas : Les « Groupes d’onglets » et le mode de recherche auto arrivent sur macOS

OpenAI continue de faire de ChatGPT Atlas plus qu’un simple Chrome « avec un bouton IA ». La dernière mise à jour du navigateur macOS ajoute des briques très attendues — celles qui transforment un produit intriguant en outil du quotidien : l’organisation (Groupes d’onglets) et la recherche hybride (un mode Auto qui choisit entre ChatGPT et Google).

Le changement le plus visible pour ChatGPT Atlas : les Groupes d’onglets, enfin

Dans les release notes du build 1.2026.15.3 (daté du 21 janvier 2026), OpenAI confirme l’arrivée des Groupes d’onglets dans ChatGPT Atlas. L’idée est classique — regrouper des pages par projet, voyage, shopping, veille — mais c’est exactement le type de fonctionnalité qui manquait à Atlas pour tenir face à Safari/Chrome (et aux navigateurs plus « productivité » comme Arc).

Dans le même paquet : correctifs sur le « Mini mode » des onglets verticaux quand la barre latérale est très étroite, et menu contextuel d’onglet simplifié.

La vraie nouveauté « IA utile » : un mode Auto qui arbitre entre ChatGPT et Google

Deuxième pivot : la recherche. ChatGPT Atlas ajoute un mode Auto qui bascule automatiquement entre une réponse conversationnelle (ChatGPT) et une recherche classique (Google), selon la nature de la requête. Concrètement, ça supprime le petit frottement mental : « est-ce que je veux une synthèse ou juste des liens ? ».

OpenAI accompagne ça d’une interface de résultats plus lisible, avec des liens en liste verticale, plus faciles à scanner.

Les détails qui comptent : iCloud Passwords pour les transfuges de Safari, et petites optimisations partout

ChatGPT Atlas soigne aussi le « moment d’entrée » : pour ceux qui viennent de Safari, l’onboarding suggère désormais d’installer l’extension iCloud Passwords, afin de récupérer plus facilement identifiants et habitudes.

S’ajoutent des retouches moins glamour, mais essentielles : menu de barre d’adresse simplifié, correctifs de crash, traductions mises à jour, et prise en charge des remplacements de texte macOS sur les pages web.

Lecture stratégique : OpenAI « normalise » Atlas pour mieux imposer son IA

Cette mise à jour s’inscrit dans une trajectoire cohérente. La première grosse vague post-lancement, en novembre 2025, avait déjà installé les fondamentaux : onglets verticaux, passkeys iCloud, option pour mettre Google en moteur par défaut, et divers ajustements de navigation.

Avec Groupes d’onglets + Auto, OpenAI fait passer ChatGPT Atlas d’un navigateur « IA d’abord » à un navigateur « IA partout, mais discret ». C’est souvent là que se gagne l’adoption : quand l’IA n’est plus une démo, mais une surcouche qui réduit les micro-frictions.

Le déploiement est en cours sur macOS (seule plateforme disponible aujourd’hui). OpenAI indique toujours que des versions Windows, iOS et Android sont en développement.