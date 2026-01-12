Accueil » Honor Magic 8 RSR : Le futur roi d’Android avec une batterie record de 7 200 mAh ?

Honor Magic 8 RSR : Le futur roi d’Android avec une batterie record de 7 200 mAh ?

Honor Magic 8 RSR : Le futur roi d'Android avec une batterie record de 7 200 mAh ?

Honor a officiellement confirmé que le Magic 8 RSR sera présenté le 19 janvier, lors du même événement que le Magic 8 Pro Air. Il s’agira d’une version améliorée du Magic 8 Pro, positionnée comme un modèle ultra-haut de gamme.

L’image teaser publiée par Honor montre le téléphone en noir et violet, avec un nouveau module photo « squircle » (carré aux coins arrondis), en remplacement du module hexagonal de la génération précédente.

Honor Magic 8 RSR : caractéristiques (selon les fuites)

D’après un leaker chinois sur Weibo, le Magic 8 RSR proposerait une fiche technique particulièrement ambitieuse avec un écran LTPO OLED de 6,71 pouces, une résolution 1,5K, un design quadri incurvé, un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne. La batterie sera quant à elle un « must have » sur le smartphone, puisqu’elle plafonnera à 7 200 mAh avec une recharge filaire de 120 W et une recharge sans fil de 80 W.

Pour la photo et vidéo, là encore Honor pourrait surprendre. Le Magic 8 RSR se vanterait d’une caméra frontale de 50 mégapixels, et d’un triple module à l’arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, avec zoom optique 3,7x, et OIS.

MagicOS 10 basée sur Google Android 16 sera au coeur de l’expérience logicielle. Enfin pour finir sur les caractéristiques, le smartphone sera doté d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, de la reconnaissance faciale 3D, d’un bouton photo dédié, d’une connectivité satellite et des certifications IP68/IP69/IP69K (résistance renforcée à l’eau et à la poussière).

Un smartphone très complet pour 2026

Le Honor Magic 8 RSR s’annonce comme l’un des smartphones Android les plus complets de début 2026 : puissance maximale, autonomie record, charge ultra-rapide et photographie très haut niveau, notamment grâce à son téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Toutes ces informations restent à confirmer officiellement lors de l’événement du 19 janvier, mais si elles se vérifient, le Magic 8 RSR pourrait clairement viser les flagships « Ultra » de Samsung, Xiaomi et Vivo.