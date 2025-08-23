Meizu 22 : design retravaillé, capteur lumineux et Snapdragon 8 Elite au programme

Le constructeur chinois Meizu a confirmé l’arrivée de son prochain smartphone haut de gamme, le Meizu 22, prévue pour ce mois-ci en Chine. Aujourd’hui, le PDG de Meizu Group, Huang Zhipan, a partagé les premiers échantillons photo officiels de l’appareil, tandis qu’une fuite nous offre un premier aperçu du design.

Meizu 22 : Un capteur principal lumineux et un zoom optique 3x

Les échantillons photo partagés officiellement dévoilent un capteur principal de 24 mm avec une ouverture f/1.6, ainsi qu’un téléobjectif 72 mm avec une ouverture f/2.4, capable d’offrir un zoom optique 3x.

Ces caractéristiques promettent des performances solides en photo, notamment en basse lumière et en portrait. Le nombre de mégapixels exact n’a pas encore été révélé, mais les premiers clichés témoignent d’un rendu riche en détails.

Une image volée du Meizu 22 révèle un bloc photo carré, remplaçant l’ancien agencement vertical de la marque. Le module arrière semble accueillir trois à quatre capteurs, insérés dans un design plus anguleux. À l’avant, l’écran affiche des bordures symétriques de seulement 1,2 mm, probablement les plus fines du marché.

Le tout dans un format compact de 71 mm de large, qui vise les amateurs de smartphones puissants, mais faciles à manipuler à une main.

Snapdragon 8 Elite, autonomie costaud et specs premium

Sous le capot, le Meizu 22 embarquerait le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances dignes d’un flagship. L’autonomie ne serait pas en reste avec une batterie de 5 500 mAh compatible charge rapide 80W.

D’autres fonctionnalités attendues incluent un écran AMOLED LTPO avec résolution jusqu’à 2K et fréquence adaptative, un capteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran et une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Pas de modèle Pro cette année ?

Contrairement à la série Meizu 21, qui comprenait une version standard et une version Pro, les dernières rumeurs indiquent que le Meizu 22 n’aura pas de déclinaison Pro. L’objectif semble être de concentrer les efforts sur un seul modèle haut de gamme, au design compact, mais premium.

Avec ses bords ultra-fins, ses capacités photo prometteuses et son équipement haut de gamme, le Meizu 22 s’annonce comme un sérieux concurrent dans le segment des flagships compacts. Il pourrait séduire ceux qui veulent la puissance sans le format XXL. Il ne reste plus qu’à attendre son lancement officiel courant août pour connaître tous les détails.