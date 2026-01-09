CES 2026 : Aiper IrriSense 2, le premier système d’arrosage intelligent 4-en-1

Avec IrriSense 2, Aiper ambitionne de faire pour l’arrosage ce que les robots ont fait pour la tonte ou le nettoyage de piscine : éliminer la complexité, automatiser les décisions et optimiser les ressources. Présenté au CES 2026, ce système se positionne comme le premier dispositif d’irrigation intelligent 4-en-1 multi-zones au monde.

Objectif affiché : rendre l’entretien du jardin aussi simple que possible, tout en réduisant significativement la consommation d’eau.

Aiper IrriSense 2 : Un système 4-en-1 qui remplace toute une installation classique

Contrairement aux systèmes d’irrigation traditionnels — qui nécessitent généralement un contrôleur, des électrovannes, des arroseurs rotatifs et parfois un module d’apport nutritif — IrriSense 2 regroupe tout dans une seule unité.

Un seul appareil suffit pour piloter l’arrosage, gérer les zones, distribuer des nutriments, et adapter automatiquement les cycles aux conditions météo.

Le système peut couvrir jusqu’à 445 m², ce qui le rend adapté à la majorité des jardins résidentiels, même complexes ou très variés.

Jusqu’à 10 zones indépendantes, cartographiées via l’application

L’une des évolutions majeures par rapport à la première génération de IrriSense est la gestion de 10 zones distinctes, chacune avec son propre calendrier, son volume d’eau, et, si nécessaire, son apport nutritif.

Pelouse, massifs floraux, arbres, arbustes : chaque zone peut être traitée selon ses besoins spécifiques. La cartographie se fait directement depuis l’application mobile, transformant le jardin en un espace piloté zone par zone, sans compromis.

C’est un avantage clé pour les jardins hétérogènes, où une seule programmation uniforme entraîne souvent du gaspillage ou des zones sous-arrosées.

40 % d’eau économisée grâce à l’automatisation intelligente

Aiper annonce une réduction de la consommation d’eau pouvant atteindre 40 % par rapport aux systèmes classiques (chiffres issus de tests internes en laboratoire). Cette efficacité repose sur plusieurs briques technologiques :

arrosage ciblé par zone, sans sur-pulvérisation inutile,

ajustement automatique des cycles selon la météo,

suivi précis de l’eau consommée et économisée via l’application.

Le système Weather-Sense Response permet notamment de suspendre ou d’annuler l’arrosage en cas de pluie ou de vent fort, sans intervention humaine. Le tout est certifié TÜV, garantissant stabilité de pression et fiabilité sur la durée.

Une installation rapide, sans travaux lourds

Autre point fort : l’installation. Aiper promet une mise en service en 15 minutes, sans aide professionnelle. Une fois installé, IrriSense 2 devient un hub de contrôle centralisé : programmation, gestion des zones, ajustement saisonnier, et suivi des performances.

L’utilisateur n’intervient plus que pour superviser, le système s’occupant du reste.

Arrosage naturel et nutrition du sol intégrée

IrriSense 2 ne se limite pas à distribuer de l’eau. Grâce à la technologie EvenRain, il simule une pluie naturelle et homogène, tout en détectant et en compensant automatiquement les zones manquées, afin de protéger le sol et les jeunes pousses.

Le système intègre également un module de distribution automatique de nutriments, et SoilPulse, un amendement organique microbien conçu pour améliorer la santé du sol, la rétention d’humidité et le développement racinaire.

L’approche est clairement orientée vers un jardin plus sain, pas seulement plus vert.

Une vision plus large : vers un écosystème « smart yard »

IrriSense 2 s’inscrit dans une stratégie plus globale présentée par Aiper au CES 2026. Lors de son événement du 7 janvier, la marque a également dévoilé la série Scuba V3, premiers robots nettoyeurs de piscine à IA cognitive, et EcoSurfer Senti, un skimmer intelligent combinant vision IA et gestion de la qualité de l’eau.

En repositionnant sa marque autour d’un écosystème intelligent pour les espaces extérieurs, Aiper cherche à automatiser l’ensemble des tâches contraignantes liées à la maison et au jardin.

Avec IrriSense 2, Aiper applique à l’arrosage une logique déjà éprouvée dans la robotique domestique : centralisation, autonomie et décisions contextuelles. En supprimant la complexité matérielle et en intégrant météo, cartographie et nutrition du sol, le constructeur transforme une tâche historiquement manuelle en un processus fluide et optimisé.

À mesure que les jardins deviennent plus connectés, l’irrigation n’est plus un simple déclenchement d’eau, mais un levier de durabilité, d’économie et de confort. IrriSense 2 illustre clairement cette transition.