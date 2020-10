Cyberpunk 2077 est de nouveau reporté au 10 décembre

Juste au moment où nous pensions être tirés d’affaire, Cyberpunk 2077 a été touché avec un retard de dernière minute. Initialement prévu pour le 19 novembre, CD Projekt Red a pris la décision de repousser le jeu une fois de plus. La bonne nouvelle est que le retard n’est pas important, puisque Cyberpunk 2077 sortira encore avant la fin de l’année.

Dans une déclaration publiée sur Twitter aujourd’hui, CD Project Red a annoncé avoir retardé Cyberpunk 2077 de 21 jours, ce qui signifie que sa nouvelle date de sortie est le 10 décembre. Comme pour la plupart des retards connus cette année, on peut une fois de plus mettre cela sur le compte de la pandémie. CD Projekt Red affirme qu’il a été difficile de préparer autant de versions différentes du jeu tout en travaillant à la maison.

« Le plus grand défi pour nous en ce moment est de livrer le jeu sur la génération actuelle, la prochaine génération et le PC en même temps, ce qui nous oblige à préparer et à tester 9 versions du jeu (Xbox One/X, compatibilité sur Xbox Series S|X, PS4/Pro, compatibilité sur PS5, PC, Stadia)… tout en travaillant à la maison », a écrit la société.

« Depuis que Cyberpunk 2077 a évolué pour devenir presque un titre de nouvelle génération, nous devons nous assurer que tout fonctionne bien et que chaque version fonctionne sans problème. Nous sommes conscients que cela peut sembler irréaliste lorsque quelqu’un dit que 21 jours peuvent faire une différence dans un jeu aussi massif et complexe, mais c’est le cas ».

Ce délai pourrait être un choc pour certaines personnes, car il n’y a pas si longtemps, Cyberpunk 2077 est passé « gold », ce qui signifie essentiellement que le jeu est terminé et prêt pour la production de masse.

Pourtant le jeu était en « gold »

CD Projekt Red a également abordé ce sujet dans sa déclaration d’aujourd’hui, en déclarant que le fait de passer à gold « ne signifie pas que nous cessons de travailler dessus et que nous élevons la barre de la qualité ». Il semble donc que CD Projekt Red ait découvert qu’il avait besoin de plus de temps pour mettre la touche finale au jeu en créant son patch Day 0 pour Cyberpunk 2077.

Ainsi, bien que le jeu lui-même soit terminé, il n’est pas encore tout à fait prêt pour le jour du lancement. Vous pouvez lire la déclaration complète de CD Projekt Red dans la publication Twitter intégrée ci-dessus, mais sinon, croisez les doigts pour dire que c’est la dernière fois que le jeu sera retardé.

Cyberpunk 2077 a été l’un des jeux les plus attendus de 2020. Mais avec le dernier retard, il va forcément frustrer les joueurs.