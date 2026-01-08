Accueil » realme redevient une sous-marque de OPPO : Les coulisses d’une réintégration historique

Plusieurs médias chinois et internationaux rapportent que OPPO est en train de réintégrer realme comme « sous-marque », aux côtés de OnePlus, dans une structure de groupe plus coordonnée. L’objectif affiché : mieux mutualiser les ressources (R&D, supply chain, SAV, etc.) tout en gardant des positionnements produits distincts pour chaque marque.

Pour rappel, realme est née en 2018, initialement liée à OPPO via l’écosystème BBK, avant de se construire une identité propre sur certains marchés.

Selon la presse chinoise, realme « revient officiellement » chez OPPO en tant que sous-marque, dans une organisation où OPPO est la marque principale et realme + OnePlus opèrent comme deux labels complémentaires.

Les rapports indiquent que Sky Li (fondateur/CEO de realme) prendrait en charge le « business » des sous-marques au niveau global, tandis que Li Jie resterait en place côté OnePlus (Chine).

Enfin, les fuites insistent sur le fait que les lancements realme prévus continueraient « comme prévu » (pas d’arrêt brutal des gammes).

Le changement le plus concret : le SAV et l’infra « groupe »

L’un des points pratiques mentionnés est l’alignement de realme sur le réseau d’après-vente d’OPPO en Chine (un maillage de points de service très large). Dit autrement : même si realme reste « realme » en vitrine, les coulisses (support, logistique, pièces, process) se rapprochent d’OPPO.

Ce qu’on peut raisonnablement déduire (sans surinterpréter) :

Rationalisation des coûts (développement plateforme, composants, industrialisation).

Meilleure exécution sur un marché Android ultra concurrentiel : un groupe peut aller plus vite quand il partage des briques communes.

Clarification interne : OPPO en « marque mère », realme et OnePlus comme labels à stratégies différenciées.

En revanche, ce qui ne change pas (en théorie) :

Positionnement marketing : realme resterait orientée « valeur/performance » et OnePlus « enthousiastes/premium killer » , pendant que OPPO conserve le premium grand public .

et , pendant que . Produits : pas d’annonce d’une fusion de gammes ou d’un rebranding.

realme et OnePlus : quels impacts ?

Néanmoins, un tel couplage aura des impacts sur le long terme, une « mutualisation » trop forte peut ressembler à de la standardisation (mêmes designs, mêmes capteurs, mêmes batteries…). De plus, si OPPO pousse une harmonisation (ColorOS / realme UI/OxygenOS), ça peut soit améliorer la cohérence, soit frustrer les fans si une identité disparaît.

Et enfin, ces annonces parlent beaucoup de structure et de Chine ; l’impact exact par pays (distribution, SAV, prix) reste à observer.

À ce stade, ni OPPO ni realme n’ont encore publié de communiqué officiel, mais plusieurs sources s’accordent à dire qu’une annonce publique est imminente.

Si elle se confirme, cette restructuration pourrait renforcer la position du groupe face à Samsung, Xiaomi et Apple, tout en conservant des identités de marque bien distinctes.