Gmail adopte Gemini : Google lance l’AI Inbox, les résumés intelligents et l’écriture assistée

Votre boîte de réception s’apprête à changer radicalement de visage. Google ouvre grand les vannes de Gemini dans Gmail, avec l’arrivée simultanée des AI Overviews, des réponses intelligentes personnalisées, d’outils de rédaction et de correction avancés, et surtout d’une Inbox entièrement pilotée par l’IA.

Une transformation profonde qui vise un objectif clair : faire de Gmail non plus une simple liste d’emails, mais un assistant proactif capable de comprendre, résumer et prioriser votre vie numérique.

L’email, ce chaos que l’IA veut dompter

Pour beaucoup, la boîte mail est devenue un fourre-tout chronophage : factures, billets d’avion, conversations interminables, rappels oubliés. Retrouver une information précise peut relever de l’archéologie numérique.

Avec AI Overviews, Gmail adopte la logique déjà à l’œuvre dans Google Search : vous posez une question en langage naturel, Gemini analyse vos emails, et il extrait et synthétise l’information pertinente. Exemples concrets : « Quand ai-je acheté ma cafetière ? » ou encore« Quel était le devis du plombier pour la salle de bain l’an dernier ? ».

Gemini peut aussi résumer automatiquement les longs fils de discussion, évitant d’ouvrir des dizaines de réponses pour comprendre l’essentiel.

Écrire des emails… sans vraiment écrire

Google pousse aussi l’IA plus loin dans la rédaction :

les Réponses suggérées remplacent les réponses rapides classiques par des propositions contextualisées, censées imiter votre ton et votre style

Aidez-moi à écrire devient gratuit pour tous les utilisateurs Gmail

un nouvel outil Relecture, proche de Grammarly, est réservé aux abonnés Google AI Pro et Ultra

L’objectif est clair : réduire le temps passé à formuler des réponses, sans tomber dans des messages génériques et impersonnels.

AI Inbox : Gmail change de paradigme

La nouveauté la plus disruptive reste toutefois l’AI Inbox, une vue alternative de Gmail qui abandonne totalement la liste d’emails traditionnelle.

À la place, des tâches suggérées et urgentes remontent automatiquement en haut, les e-mails sont regroupés par thématiques, Gemini qui génère un résumé par sujet, avec des raccourcis vers les messages concernés, et vos contacts clés sont identifiés comme « VIP », et leurs emails priorisés.

Dans les démonstrations de Google, l’AI Inbox suggère par exemple de reprogrammer un rendez-vous médical, de répondre à un entraîneur, de régler des frais d’inscription, ou de faire un point sur un événement familial ou sportif.

On n’est plus dans la gestion d’emails, mais dans une orchestration intelligente de tâches issues de la boîte de réception.

Un déploiement progressif (et prudent)

Pour l’instant l’AI Inbox est réservée aux « trusted testers » aux États-Unis, via navigateur, uniquement pour les comptes Gmail grand public (pas encore pour Workspace), et il n’existe pas encore de bouton pour marquer une tâche comme terminée — une fonction en développement selon Blake Barnes, VP produit Gmail.

Google reconnaît aussi un risque évident : trop de suggestions pourraient créer une nouvelle forme de surcharge, même si l’IA tente de hiérarchiser selon vos habitudes.

Confidentialité : Google tente de rassurer

Face aux inquiétudes légitimes toutes les fonctionnalités IA peuvent être désactivées, et Google affirme que le contenu de Gmail n’est pas utilisé pour entraîner les modèles Gemini. Il convient de noter que désactiver l’IA entraîne toutefois la perte de certaines fonctions « intelligentes », comme la correction orthographique.

Gmail devient un assistant, pas un simple client mail

Avec cette refonte, Google ne modernise pas Gmail : il redéfinit ce qu’est une boîte de réception. L’email cesse d’être un flux passif pour devenir une interface décisionnelle, où l’IA trie, résume et suggère des actions.

Si la promesse est tenue, l’AI Inbox pourrait devenir un outil redoutablement efficace pour ceux qui vivent dans leur messagerie. Mais elle pose aussi une question centrale : jusqu’où sommes-nous prêts à laisser une IA interpréter, prioriser et structurer notre quotidien ?

La boîte mail était déjà le cœur de notre vie numérique. Avec Gemini, Google entend bien en faire aussi le cerveau.