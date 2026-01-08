Accueil » Ugreen SynCare : L’écosystème de sécurité 4K sans abonnement débarque au CES 2026

Au CES 2026, Ugreen a changé de registre : après avoir colonisé nos bureaux avec ses hubs USB-C et ses batteries, la marque débarque dans la maison… par la porte de la vidéosurveillance.

Avec SynCare, Ugreen promet une gamme complète de caméras et une sonnette connectée, pensée pour l’IA — mais surtout pour fatiguer un peu moins votre carte bancaire.

Le timing n’a rien d’un hasard. Le marché de la sécurité connectée vit une bascule : la « caméra à 49 € » devient rarement intéressante sans abonnement, et les utilisateurs commencent à rejeter le modèle. Ugreen arrive précisément sur ce point de friction, avec un discours très clair : priorité au stockage local et à l’intégration maison — notamment via ses NAS, un terrain où la marque pousse déjà très fort.

Ce que Ugreen SynCare promet : IA multimodale, « cross-camera awareness » et zones intelligentes

La gamme annoncée se structure autour de quatre produits et d’un écran-hub :

Indoor Cam ID500 Pro : capteur annoncé en 4K, tête motorisée (pan/tilt) et IA « multimodale » pour reconnaître personnes, animaux et événements.

Indoor Cam ID500 Plus : plusieurs sources évoquent aussi du 4K, mais le communiqué la positionne plutôt comme une variante 2K.

Outdoor Cam OD600 Pro : format « bullet + PTZ », zoom optique, et une logique de zones (détection, avertissement lumineux, alarme).

Video Doorbell DB600 Pro : Ugreen met en avant une capture « head-to-toe » et, selon son annonce, une vidéo 4K+2K.

SynCare Smart Display D500 : un écran/hub optionnel censé centraliser le pilotage et l’affichage des flux, sans rendre les fonctions exclusives à l’écran (tout reste gérable via l’app).

Le détail qui dit beaucoup de l’ambition : la « conscience inter-caméras ». En clair, les caméras ne vivent plus en silos. Exemple donné : si une caméra détecte un bébé qui pleure, une autre peut relayer un message vocal d’alerte ailleurs dans la maison. C’est très « smart home », très démonstration CES… et potentiellement utile, si l’exécution suit.

Ugreen vise la faille du marché — mais la confiance sera le vrai produit

Sur le papier, SynCare coche les cases modernes : IA de détection, scénarios multi-caméras, hub domestique, et promesse d’une expérience qui ne vous force pas vers le cloud. C’est exactement le positionnement qui séduit face à Ring/Nest et leurs écosystèmes fermés, tout en attaquant des acteurs « local-first » comme Eufy ou Reolink.

Mais, la sécurité, ce n’est pas qu’une fiche technique : c’est un contrat de confiance. Ugreen va devoir être limpide sur trois points :

Où vont les vidéos, par défaut ? (local, NAS, carte microSD, cloud optionnel ?) Quelle transparence sur l’IA ? (reconnaissance locale vs serveurs, logs, rétention) Quel suivi logiciel sur plusieurs années ? (correctifs, chiffrement, cadence d’updates)

Autrement dit : la promesse « sans abonnement » attire, mais c’est la gouvernance des données qui fera (ou cassera) l’adoption.

Disponibilité : un lancement… au second semestre 2026

Ugreen annonce une arrivée au second semestre 2026, avec une communication prix attendue plus tard dans l’année (notamment autour de l’IFA). D’ici là, SynCare a un rôle stratégique : installer l’idée que Ugreen n’est plus seulement une marque d’accessoires, mais un acteur d’écosystème — du stockage (NAS) jusqu’aux capteurs qui nourrissent la maison en données.