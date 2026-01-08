Accueil » ThinkPad X9 15p Aura Edition : Le nouveau monstre de puissance de Lenovo au CES 2026

Lenovo n’a pas seulement rafraîchi son catalogue au CES 2026 : il a déplacé le curseur. Avec le ThinkPad X9 15p Aura Edition, la marque prend sa ligne X9 — pensée au départ comme une réponse « au Air » — et la pousse vers un terrain plus ambitieux, plus musclé, plus proche du MacBook Pro dans l’intention.

Le résultat : un 15,3 pouces OLED taillé pour les workflows lourds, mais qui garde les codes ThinkPad (sobriété, sécurité, ports) et ajoute une touche d’« Aura » pour séduire les créatifs comme les pros.

Le « P » n’est pas qu’un suffixe marketing : Lenovo repositionne clairement la machine sur la performance, en troquant les puces ultra-efficaces de la première vague X9 contre des Core Ultra Series 3 plus puissants, avec un TDP annoncé à 45 W.

Le message est limpide : oui, on peut rester fin, premium et orienté mobilité… tout en visant des usages plus exigeants (montage, retouche, gros multitâche, travail de données) — sans basculer dans la catégorie workstation.

OLED HDR, grosse batterie et ports : la fiche « premium » (vraiment) complète

Le ThinkPad X9 15p Aura Edition coche des cases que les ultraportables « business » oublient parfois :

Écran de 15,3 pouces OLED 2,8K (16 h 10), 120 Hz VRR, avec jusqu’à 1 000 nits en pic HDR et option tactile (AOFT) avec traitement ARAS.

(16 h 10), 120 Hz VRR, avec jusqu’à 1 000 nits en pic HDR et option tactile (AOFT) avec traitement ARAS. Jusqu’à Intel Core Ultra X9 Series 3 + Intel Arc jusqu’à 12Xe (GPU intégré).

Jusqu’à 64 Go de LPDDR5x 9600 MT/s et jusqu’à 2 To en SSD PCIe Gen 5.

Batterie 88 Wh, un chiffre très confortable pour la catégorie.

Connectique : 3x Thunderbolt 4, USB-A 10 Gbps, HDMI 2.1, lecteur SD pleine taille, combo jack.

Caméra jusqu’à 10 mégapixels MIPI + IR, et un vrai effort audio avec 6 haut-parleurs + micros avec réduction de bruit Elevoc.

Côté prix et disponibilité, Lenovo annonce un lancement au T1 2026 à partir de 1 999 dollars.

Un ThinkPad qui flirte avec le MacBook Pro, sans jouer la même partie

Ce ThinkPad X9 15p Aura Edition est intéressant parce qu’il dit quelque chose de la stratégie PC 2026 : le « business » et le « creator » se mélangent. Lenovo remet des éléments concrets au centre de l’expérience — lecteur SD, écran OLED HDR sérieux, grosse batterie, caméra haute définition — bref, des choix qui parlent aux usages réels, pas seulement aux benchmarks.

Mais, la machine assume aussi une limite : pas de GPU dédié (on reste sur de l’Intel Arc intégré). Pour du montage 4K, de la photo lourde et des workflows créatifs « classiques », ça peut suffire. Pour de la 3D plus agressive, du rendu GPU intensif ou certaines tâches IA accélérées côté GPU, des machines avec RTX (ou des alternatives « studio ») garderont un avantage.

En clair, Lenovo ne veut pas remplacer une station mobile : il veut rendre le PC premium désirable — et utilisable — pour ceux qui vivent entre tableurs, visios et timelines.

Et l’« Aura Edition » dans tout ça ?

Derrière le label, Lenovo pousse l’idée d’un PC « plus intelligent » côté usage (modes intelligents, logique Copilot+, etc.), mais l’essentiel est ailleurs : l’Aura Edition sert de passeport premium pour des machines qui osent redevenir « complètes » dans une période où beaucoup d’ultraportables se ressemblent.

C’est peut-être ça, la meilleure nouvelle : un ThinkPad qui ne s’excuse plus d’être polyvalent — et qui fait de l’équilibre (performance/écran/autonomie/ports) une proposition claire, presque rare.