ASUS ROG Zephyrus G14 & G16 (2026) : Le choc Panther Lake et RTX 50 au CES 2026

Au CES 2026, ASUS ne cherche pas à réinventer le Zephyrus : il cherche à le durcir. Plus de marge thermique, des dalles OLED encore plus ambitieuses, et une montée en gamme GPU qui assume enfin le fantasme du « vrai » PC gamer… dans un châssis qu’on accepte encore de transporter.

Dans le grand théâtre de Las Vegas, où certains concepts hurlent pour exister, le duo ROG Zephyrus G14/G16 joue une partition plus stratégique : raffiner une formule qui a déjà trouvé son public. Il s’agit d’évolutions « modestes, mais réelles » : nouveaux processeurs Intel, RTX 50, écrans OLED améliorés, charnières plus faciles à ouvrir, refroidissement revu et davantage de personnalisation lumineuse sur le capot.

Ce n’est pas la machine « wow » de la gamme (cette année, ce rôle revient plutôt au Zephyrus Duo redesigné), mais c’est probablement celle qui comptera le plus au quotidien — parce qu’elle vise le sweet spot entre jeu, création et travail mobile.

ROG Zephyrus G14 (2026) : deux personnalités, un même ADN nomade

ASUS propose en réalité deux ROG Zephyrus G14.

Le G14 « Intel » (GU405) vise la performance maximale dans un format compact :

Intel Core Ultra 9 386H + NPU jusqu’à 50 TOPS

jusqu’à RTX 5080 Laptop

3K OLED ROG Nebula HDR (120 Hz/0,2 ms), 1100 nits annoncés, VESA HDR True Black (série)

châssis 1,5 kg, 1,59 cm d’épaisseur

Le G14 « AMD » (GA403) est plus « équilibré » :

Ryzen AI 9 465H (XDNA, jusqu’à 50 TOPS)

RTX 5060 Laptop

3K OLED 120 Hz/0,2 ms

jusqu’à 32 Go de LPDDR5X (contre 64 Go sur la version Intel, selon ASUS)

Côté usage, le détail qui change tout pour une partie du public : le ROG Zephyrus G14 récupère un lecteur SD « full size » (un marqueur clair d’ouverture vers les créateurs).

ROG Zephyrus G16 (2026) : l’ultraportable qui ose la RTX 5090

Le ROG Zephyrus G16 (GU606) reste le choix « grand écran » sans basculer dans le transportable de 3 kg : ASUS annonce un poids autour de 1,85 kg selon les configurations évoquées dans les premiers papiers.

La proposition est limpide :

Intel Core Ultra 9 386H + NPU jusqu’à 50 TOPS

jusqu’à RTX 5090 Laptop

OLED 16 pouces 2,5K en 240 Hz, 0,2 ms, badge Nebula HDR (et compatibilité G-SYNC mentionnée par la presse)

ASUS met aussi en avant une enveloppe de puissance GPU revue en mode manuel, et une architecture thermique retouchée (liquid metal côté CPU, ventilation et panneau inférieur retravaillés dans les présentations).

Le vrai sujet, c’est la « normalisation » de l’OLED HDR et de l’IA locale sur des machines gamers fines

Ce refresh raconte surtout une tendance : l’écran devient l’argument central du laptop gaming premium. ASUS pousse le label Nebula HDR et des pics de luminosité élevés sur OLED, avec certification VESA, pour faire du ROG Zephyrus un objet autant créatif que compétitif.

Et l’autre bascule, plus silencieuse, c’est l’IA dans la fiche technique : le « 50 TOPS » NPU devient une donnée de gamme, presque un badge d’époque. Dans les faits, la valeur dépendra des usages concrets (upscaling, outils génératifs, workflows créa) — mais ASUS prépare clairement ses Zephyrus à un monde où le PC portable est jugé aussi sur ce qu’il peut faire sans cloud.

Disponibilité : pas de prix, mais une fenêtre de lancement qui se précise

ASUS reste prudent : disponibilité « plus tard en 2026 » sur son site officiel. Les tarifs, eux, n’ont pas encore été confirmés — et vu la combinaison OLED HDR + RTX 50, la question du « prix Zephyrus » va redevenir centrale.