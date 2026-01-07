CES 2026 : HP rafraîchit ses OmniBook X 14 avec Intel Panther Lake et AMD Ryzen AI

Cette semaine au CES 2026, HP remet la portabilité au centre du jeu. Avec le OmniBook Ultra 14, la marque déroule un pitch simple, presque agressif : un PC premium plus facile à transporter, au point d’oser la comparaison frontale avec Apple… tout en transformant ce 14 pouces en vitrine de son ambition IA « on-device ».
HP affirme que le OmniBook Ultra 14 est 5 % plus fin qu’un MacBook Air 13 (M4, 2025) et 52 % plus léger que la génération précédente. La marque va plus loin en le présentant comme « le notebook grand public le plus fin au monde », et insiste sur une configuration possible avec dalle OLED jusqu’à 3K, pensée pour les usages multimédias.
C’est un message double : HP parle au grand public (« plus léger »), tout en glissant une promesse premium (« OLED 3K ») pour justifier le statut Ultra.
« Fin » sans fragilité : posture, robustesse et le retour du PC qui accompagne
Pour éviter l’écueil du « plus fin = plus compromis », HP ajoute des éléments de réassurance :
- une détection de posture qui alerte en cas de nuque trop inclinée, d’affaissement ou de position inconfortable — une fonction pensée comme un coach discret de l’ergonomie.
- une référence à 20 tests MIL-STD-810 (chocs, chutes, températures), pour rassurer ceux qui ont déjà vu un ultrabook premium perdre la guerre du sac à dos.
Ce sont des détails, mais ils racontent une idée : HP veut que le « laptop léger » redevienne un objet qu’on ose sortir partout — pas une pièce fragile qu’on protège comme un bijou.
Le vrai cœur du lancement : l’IA locale, en deux voies (Qualcomm ou Intel)
L’annonce est aussi la plus sonore de HP sur l’IA embarquée côté grand public. Deux options de plateformes :
- un Snapdragon X2 Elite en variante exclusive HP, annoncé jusqu’à 85 TOPS NPU, avec un discours orienté « plusieurs apps IA en même temps » (création, automatisation).
- des Intel Core Ultra de nouvelle génération (Panther Lake), que HP positionne davantage pour des charges « graph-heavy » et un écosystème x86 très large.
HP promet une autonomie « all-day » quelle que soit la puce, sans donner de chiffre officiel dans ce communiqué.
Prix et disponibilité : HP entretient le désir, mais laisse une zone grise
C’est la frustration classique des annonces CES : pas de prix et pas de date ferme. HP se contente d’indiquer une disponibilité attendue sur HP.com. Autrement dit : le OmniBook Ultra 14 est présenté comme une vitrine technologique… mais son succès se jouera sur un détail très simple : à quel prix HP peut-il vendre « plus fin que le Air » sans tomber dans l’ultra-premium inaccessible ?
À surveiller autour : 45 heures annoncées sur le OmniBook 3 16, et un PC fixe qui partage sa webcam
HP profite aussi de la semaine CES pour mettre en avant deux autres signaux :
- OmniBook 3 16 : HP revendique jusqu’à 45 heures et parle de « plus longue autonomie » sur un 16 pouces OLED consumer AI PC — une revendication forte, qui dépendra évidemment des scénarios de test.
OmniStudio X 27 : un tout-en-un avec une webcam capable de s’incliner vers le bureau (« Surface View ») et la fonctionnalité Thunderbolt Share (partage de webcam, contrôle clavier/souris et transferts entre deux machines reliées en Thunderbolt).
Le pari est clair : en 2026, le premium ne se résume plus à l’aluminium et à la finesse. Il doit prouver trois choses à la fois : portabilité, autonomie crédible, et IA locale utile.
En opposant Qualcomm (85 TOPS NPU) et Intel (x86 + charges graphiques), HP met en scène la bataille de l’AI PC comme un choix de philosophie : efficacité et modèles « assistants » d’un côté, polyvalence historique de l’autre. Et au milieu, un produit qui cherche à devenir la réponse évidente pour ceux qui veulent un « Air-like »… sans quitter Windows.
Si HP tient ses promesses de poids/finition et que l’autonomie suit, l’OmniBook Ultra 14 pourrait devenir l’un de ces PC qui n’essaient pas de battre Apple sur un seul chiffre — mais sur l’ensemble de l’expérience.