ASUS ROG G1000 : Le premier PC holographique avec Ryzen 9 9950X3D et RTX 5090

Au CES 2026, ASUS ROG ne s’est pas contenté d’annoncer une nouvelle tour haut de gamme : la marque a présenté une machine pensée pour être regardée autant que jouée.

Le ROG G1000 inaugure ROG AniMe Holo, une technologie d’affichage holographique en couleur intégrée au châssis, comme si le panneau latéral devenait un mini écran — mais en volume, en mouvement, et franchement plus spectaculaire que des LED.

Une « case mod » de série : AniMe Holo, l’effet waouh industrialisé

Dans l’idée, ASUS transforme la vitrine en scène : AniMe Holo peut projeter des animations en 340 × 340 pixels directement sur le châssis, via des zones lumineuses visibles à travers les parties transparentes.

ROG explique qu’il y a trois emplacements dédiés (un sur le côté et deux à l’avant) pour afficher des images/animations personnalisées.

Ce n’est pas « juste » un gadget : sur le marché du préassemblé premium, l’esthétique est devenue un argument de marque. Et ASUS profite du CES pour rappeler, au passage, les 20 ans de ROG — un contexte parfait pour une tour qui ressemble à un produit-anniversaire.

Sous la vitre : du très lourd (Ryzen X3D + RTX 5090)

ASUS positionne le G1000 comme une tour « ultimate ». Les configurations annoncées montent jusqu’à :

AMD Ryzen 9 9950X3D (16 cœurs/32 threads, boost annoncé jusqu’à 5,7 GHz selon les fiches ASUS)

NVIDIA GeForce RTX 5090 (ROG met en avant une variante ROG Astral, avec GDDR7 — certaines pages évoquent 32 Go sur des modèles OC)

64 Go de DDR5 sur les configs mises en avant par la presse, avec évolution possible grâce aux slots mémoire (ASUS indique jusqu’à 128 Go sur sa fiche technique)

Bref : un PC pensé pour pousser l’AAA au maximum, mais aussi pour encaisser le montage vidéo et la création lourde — même si, sans prix officiel, on comprend que l’objectif n’est pas de « démocratiser » quoi que ce soit.

Refroidissement et conception : ROG veut rassurer sur le nerf de la guerre

Mettre un CPU X3D et une RTX 5090 dans une tour vitrine, c’est facile sur une slide. Le faire tourner proprement, silencieusement, et avec des températures stables, c’est l’autre histoire.

ASUS met donc en avant un gros système de refroidissement type AIO 420 mm, intégré à un design « Thermal Atrium » (canalisation de l’air dédiée), et une approche orientée maintenance : composants « standards » et accès simplifié sans outils, pour contrer l’un des reproches classiques faits aux prébuilds (l’upgrade pénible).

Le ROG G1000 raconte quelque chose d’assez clair sur le gaming PC en 2026 : la performance est devenue attendue. À ce niveau de gamme, tout le monde promet des framerates délirants. La différenciation se fait ailleurs : la mise en scène, la « présence » sur un bureau, et la capacité à faire du PC un objet qui signe un statut.

AniMe Holo sert exactement ça : un langage visuel plus ambitieux que le RGB, plus « édition collector » que « tour gamer classique ». Et c’est aussi une manière pour ASUS de verrouiller son écosystème (Armoury Crate, profils, contenus, thèmes), en transformant le châssis en surface d’expression.

Reste la question qui décidera du succès : le prix. ASUS n’a pas encore communiqué de tarif ni de disponibilité précise, et c’est rarement bon signe pour la patience des acheteurs.