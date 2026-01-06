Accueil » ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) : Le premier laptop gaming avec deux écrans OLED de 16 pouces

Au CES 2026, ASUS ressuscite l’un de ses portables les plus iconiques avec le ROG Zephyrus Duo, entièrement repensé. Exit le second écran étroit coincé au-dessus du clavier : cette nouvelle génération adopte une approche radicale avec deux écrans OLED 16 pouces bord à bord, transformant la machine en une sorte de Zenbook Duo dopé au gaming.

Deux écrans OLED 3K, enfin sans compromis

Le ROG Zephyrus Duo 2026 embarque deux dalles OLED tactiles 3K (2880 × 1800), chacune à 120 Hz, compatibles HDR et capables d’atteindre 1 100 nits de luminosité maximale. Les deux écrans sont PANTONE Validated, couvrent 100 % du DCI-P3 avec un Delta E < 1, et prennent en charge le stylet — un énorme gain pour les créateurs.

Le clavier et le trackpad sont désormais entièrement détachables, utilisables sans fil ou posés sur l’écran inférieur. Résultat :

mode laptop classique

double écran vertical ou côte à côte

mode tente

mode tablette/créatif

mode bureau avec clavier déporté

Une polyvalence rarement vue sur un portable gaming.

Une vraie machine de guerre

Sous le châssis, ASUS ne fait aucun compromis :

Intel Panther Lake (Core Ultra nouvelle génération)

NVIDIA GeForce RTX 50 Series, jusqu’à la RTX 5090 Laptop GPU

135 W de TGP, pensé pour le rendu 3D, la création lourde et le jeu AAA

jusqu’à 64 Go de LPDDR5X

jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen 5, avec accès Easy Swap

Le tout est refroidi par le système ROG Intelligent Cooling (chambre à vapeur, métal liquide, graphite et double ventilateur), avec un mode 0 dB en usage léger.

Design, connectique et ergonomie

Le Zephyrus Duo reste relativement fin pour un monstre à double écran : 19,6 mm d’épaisseur pour un poids de 2,85 kg. La connectique est complète : Thunderbolt 4 / USB-C, HDMI 2.1, USB-A, lecteur SD pleine taille et Wi-Fi 7.

Il intègre aussi un système audio à 6 haut-parleurs avec Dolby Atmos, une nouvelle version du Slash Lighting (35 zones LED), et une batterie 90 Wh capable de récupérer 50 % en 30 minutes avec le chargeur 250 W.

Un concept enfin mature

Là où les anciens Zephyrus Duo étaient brillants mais parfois maladroits, cette version 2026 donne l’impression qu’ASUS a enfin trouvé la bonne formule. Avec deux écrans identiques, tactiles, utilisables au stylet, et des composants de tout premier plan, le Duo devient à la fois une station de travail mobile ultra haut de gamme, une machine gaming extrême, et un outil créatif unique sur le marché.

Le ROG Zephyrus Duo 2026 est attendu mi à fin Q2 2026. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais vu la configuration, il se positionnera clairement dans le très haut de gamme. Pour les joueurs-créateurs qui rêvent d’un portable sans compromis, c’est l’un des laptops les plus excitants du CES 2026.