Moto Tag 2 : Le traqueur d’objets Android qui dure plus de 500 jours

Au CES 2026, Motorola aligne les annonces — montre, accessoires, pliable — mais glisse aussi un produit presque plus universel que tous les autres : un traqueur d’objets. Le Moto Tag 2 ne cherche pas à réinventer le genre ; il veut le rendre plus fiable et moins contraignant, avec une promesse qui parle à tout le monde : plus de 500 jours avant de changer la pile.

Avec un prix annoncé de 39 euros, ce nouveau tracker peut changer la donne.

Moto Tag 2 : Un « petit » lancement, mais une vraie réponse à la fatigue des trackers

Sur le papier, le Moto Tag 2 coche la case la plus pénible des trackers : la maintenance. Motorola annonce plus de 500 jours d’autonomie et une pile remplaçable (format bouton, type CR2032). C’est l’amélioration la plus simple… et souvent la plus décisive, quand un traqueur finit au fond d’un sac, sur un vélo, ou accroché à un trousseau qu’on ne veut plus « gérer ».

Motorola positionne clairement le Moto Tag 2 comme un tracker « sérieux » côté localisation, avec deux briques :

UWB (Ultra Wideband) pour une localisation plus précise à courte distance (distance + direction sur les appareils compatibles).

Bluetooth Channel Sounding (Bluetooth 6) pour améliorer la précision de proximité, notamment en intérieur.

Point important, le Channel Sounding dépendrait d’appareils compatibles Bluetooth 6.0 et Android 16, ce qui peut limiter l’intérêt immédiat selon votre téléphone.

L’écosystème : Google Find Hub, et un bouton qui sert enfin à autre chose

Le Moto Tag 2 est compatible avec Google Find Hub (l’évolution de l’écosystème « Find My Device »), et Motorola met en avant un usage très concret : le bouton du tag peut faire sonner le téléphone, même si celui-ci est en mode silencieux, et servir de déclencheur photo à distance.

Ce sont des « petites » fonctions, mais elles changent l’objet : un tracker n’est plus uniquement un point sur une carte, c’est aussi un outil de routine (photo de groupe, téléphone perdu entre deux coussins).

Robustesse et discrétion : IP68 et coloris Pantone Laurel Oak

Motorola revoit aussi la résistance : le Moto Tag 2 passe en IP68 (poussière + immersion), là où la première génération était plus limitée selon la presse. Côté style, il est annoncé dans une teinte Pantone Laurel Oak, Pantone Arabesque + Pantone Laurel Oak et Pantone Arabesque.

Le Moto Tag 2 n’a pas besoin de « tuer le AirTag ». Son enjeu est ailleurs : convaincre que l’expérience Android peut être aussi simple et aussi précise, sans les irritants habituels (autonomie courte, localisation approximative, réglages obscurs).

Et sur ce point, Motorola fait un choix intelligent : renforcer d’abord l’invisible (autonomie, précision radio, intégration Find Hub), puis ajouter un confort d’usage (bouton multi-fonctions). Si le Channel Sounding tient ses promesses sur les téléphones compatibles, le Moto Tag 2 pourrait devenir ce que beaucoup attendaient : un tracker Android qui se fait oublier… parce qu’il fonctionne.