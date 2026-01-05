Accueil » CES 2026 : Samsung Display repousse les limites de l’OLED avec un téléviseur QD-OLED à 4 500 nits

À la veille du CES 2026, Samsung Display a frappé fort. La division écrans du géant coréen a dévoilé un téléviseur QD-OLED de 77 pouces capable d’atteindre 4 500 nits en pic de luminosité, un record absolu pour un écran auto-émissif.

Une démonstration de force technologique qui dépasse largement le simple cadre du téléviseur.

Le QD-OLED le plus lumineux jamais conçu

Présenté comme le téléviseur auto-émissif le plus lumineux au monde, ce nouveau panneau QD-OLED repose sur une approche technique radicale. Contrairement aux OLED classiques intégrant un sous-pixel blanc pour augmenter la luminosité, Samsung Display combine ici les pics de luminance des sous-pixels rouge, vert et bleu, maximisant à la fois la luminosité perçue et la pureté des couleurs.

Résultat : 4 500 nits de luminosité maximale, une saturation colorimétrique plus stable à haut niveau de luminosité, et une image plus percutante sans compromis sur la fidélité.

Samsung précise que ce nouveau panneau équipera ses téléviseurs OLED haut de gamme dès 2026, laissant peu de doute sur une future intégration dans les modèles premium du groupe.

Une image pilotée par l’IA

Au-delà de la performance brute, ce QD-OLED embarque également des algorithmes d’optimisation d’image basés sur l’IA. Le téléviseur est capable d’adapter automatiquement le rendu selon le type de contenu affiché, les conditions lumineuses de la pièce, et le contexte d’utilisation.

Une approche qui confirme la tendance actuelle : l’écran ne se contente plus d’afficher, il interprète ce qu’il montre.

Robots, musique et écrans circulaires : l’OLED sort du téléviseur

Comme chaque année, CES 2026 est aussi l’occasion pour Samsung Display de dévoiler des concepts plus prospectifs.

AI OLED Bot : quand le robot devient support pédagogique

Parmi les plus marquants, le AI OLED Bot : un robot compagnon doté d’un écran OLED circulaire de 13,4 pouces, pensé comme un assistant pédagogique. Samsung l’imagine guidant des étudiants sur un campus, affichant informations, profils d’enseignants et contenus contextuels.

Un concept séduisant, même si l’historique de Samsung — notamment avec le robot Ballie — incite à la prudence quant à une commercialisation rapide.

AI OLED Turntable et Cassette : le rétro réinventé

Samsung joue aussi la carte du design nostalgique avec :

le AI OLED Cassette, intégrant de petits écrans circulaires OLED pour recommander et afficher des contenus musicaux,

le AI OLED Turntable, qui remplace littéralement le disque vinyle par un écran OLED rond de 13,4 pouces, supprimant bras, cellule et mécanique traditionnelle.

Des objets conceptuels assumés, à la frontière entre sculpture technologique et réflexion sur l’avenir des interfaces.

OLED à l’épreuve du réel : la démonstration de robustesse

Samsung Display a également aménagé une zone de tests de durabilité spectaculaire. Des bras robotiques y projettent des ballons de basket sur 18 écrans OLED pliables, qui continuent de fonctionner après des impacts répétés. D’autres tests consistent à laisser tomber des billes d’acier sur les panneaux afin de comparer leur résistance à celle d’autres technologies.

Un message clair à destination des constructeurs : l’OLED flexible est prêt pour des usages intensifs.

Automobile et XR : l’OLED comme interface universelle

Dans l’automobile, Samsung expose plusieurs concepts de cockpit :

un écran central flexible en forme de L de 18,1 pouces,

un écran passager dissimulé,

et des feux arrière OLED capables d’afficher des alertes routières aux véhicules suiveurs.

Enfin, la division présente son écran RGB OLEDoS de 1,4 pouce affichant une densité record de 5 000 PPI, intégré dans une démonstration de casque XR. Une technologie clairement destinée aux futures lunettes et casques de réalité étendue.

Samsung prépare l’après-écran traditionnel

Avec ce QD-OLED à 4 500 nits et cette avalanche de concepts, Samsung Display ne cherche pas seulement à battre des records. La marque esquisse un futur où l’OLED devient une interface universelle, capable de s’adapter à toutes les surfaces, tous les formats et tous les usages — du salon à la voiture, du robot à la réalité étendue.

Le message est limpide : l’écran n’est plus un simple support. Il devient un vecteur d’intelligence, de communication et d’émotion. Et sur ce terrain, Samsung semble bien décidé à garder plusieurs longueurs d’avance.