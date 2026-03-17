iPhone Fold : Samsung Display lance la production de masse des écrans dès mai 2026

Le premier iPhone pliable, alias iPhone Fold, n’a toujours pas été officialisé, mais tout indique qu’Apple entre dans une séquence beaucoup plus concrète. Selon plusieurs relais de la chaîne d’approvisionnement, Samsung Display commencerait la production de masse des panneaux OLED dès mai 2026, soit plus tôt que prévu.

Jusqu’ici, les rumeurs tablaient plutôt sur un démarrage autour de juillet.

Ce glissement de calendrier n’est pas anodin. Il suggère que Apple et Samsung veulent sécuriser plus tôt l’un des composants les plus sensibles du futur appareil : son écran pliable.

D’autant que Samsung Display serait, à ce stade, le seul fournisseur retenu pour cette première génération, loin devant LG Display et BOE, régulièrement cités mais absents des derniers rapports les plus crédibles.

Samsung ne fabrique pas seulement pour Apple, mais aussi pour sa propre bataille

Ce qui rend l’affaire particulièrement intéressante, c’est le calendrier industriel de Samsung lui-même. La marque coréenne devrait encore lancer ses nouveaux pliables maison dans sa fenêtre estivale habituelle, avec un Galaxy Z Fold 8 attendu autour de juillet 2026 si elle conserve son rythme de sortie des dernières années.

Dans ce contexte, avancer la production des écrans pour Apple peut avoir plusieurs lectures. La plus simple : libérer plus tôt les lignes de production afin de préparer ensuite les propres modèles pliables de Samsung. La seconde, plus stratégique : éviter qu’un composant aussi complexe vienne perturber simultanément les volumes d’Apple et ceux de la gamme Galaxy Z. C’est d’autant plus plausible que tout le secteur travaille désormais sur des dalles mieux maîtrisées au niveau de la pliure, voire presque sans pli visible.

Apple semble verrouiller la partie la plus critique de son produit

Le futur iPhone pliable est désormais décrit par Bloomberg comme un appareil pensé pour un usage plus proche de l’iPad une fois ouvert, avec des layouts élargis et du multitâche en côte à côte. Plusieurs synthèses de rumeurs évoquent aussi un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces et un positionnement premium autour de 2 000 dollars.

Autrement dit, Apple ne préparerait pas un simple iPhone qui se plie, mais une nouvelle classe d’appareil à mi-chemin entre smartphone et mini-tablette. Dans ce cadre, l’écran devient évidemment la pièce maîtresse du projet. Le fait que sa production bascule en amont renforce l’idée que Cupertino veut réduire le risque au maximum sur la partie la plus difficile à industrialiser.

Le vrai signal : le pliable d’Apple sort du stade du fantasme

Il faut rester prudent : ni Apple ni Samsung n’ont confirmé officiellement ce changement de calendrier. Et, comme toujours sur les sujets supply chain, une entrée en production plus tôt ne garantit ni le volume final ni la date exacte de commercialisation. Mais le mouvement est cohérent avec d’autres informations récentes, notamment le fait qu’Apple prévoirait de lancer son pliable aux côtés des iPhone 18 Pro à l’automne 2026.

En clair, le dossier n’en est plus au stade des rendus et des spéculations abstraites. Quand un fournisseur exclusif commence à avancer sa production sur un composant aussi stratégique, cela veut généralement dire qu’un produit approche d’un point de non-retour industriel.

Et c’est peut-être cela, le plus important. Avant même son annonce, l’iPhone pliable commence déjà à redistribuer les priorités de Samsung Display — autrement dit, à peser sur le marché avant même d’exister publiquement.