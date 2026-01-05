Accueil » CES 2026 : Belkin dévoile une nouvelle génération de chargeurs Qi2 et batteries externes

À Las Vegas, Belkin a profité du CES 2026 pour rappeler qu’il ne se contente plus d’être une marque de câbles fiables. Charge sans fil plus rapide, batteries externes plus intelligentes et hubs de connectivité mieux pensés : le spécialiste des accessoires signe l’une de ses mises à niveau de gamme les plus ambitieuses de ces dernières années.

Une offensive assumée autour de Qi2 et Qi2.2

Lors du CES 2026, Belkin a clairement affiché sa priorité : accompagner la montée en puissance des nouveaux standards de charge sans fil Qi2 et Qi2.2, tout en conservant une approche pragmatique, orientée usages réels.

Le produit phare de cette stratégie est sans conteste la Batterie externe 10K UltraCharge Pro avec anneau magnétique. Compacte, magnétique et pensée pour la mobilité, cette batterie de 10 000 mAh délivre 25 W en charge sans fil Qi2, et jusqu’à 30 W via USB-C.

Belkin y ajoute des détails concrets : une béquille intégrée pour le streaming, un écran numérique pour surveiller le niveau de charge et une finition silicone douce, conçue pour rester compatible avec le module photo. Prix annoncé : 84,99 euros, pour une disponibilité dès février.

Des chargeurs multi-appareils pour la vie nomade

Belkin pousse également les chargeurs combinés, de plus en plus recherchés par les utilisateurs multi-appareils.

Le UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger cible directement les possesseurs d’iPhone et d’Apple Watch. Il combine 25 W Qi2 pour le smartphone, une recharge simultanée de la montre, et un design pliable et magnétique, pensé pour le voyage. Livré avec un adaptateur USB-C 45 W, il sera proposé à 100 dollars à partir de mars.

Pour ceux qui privilégient la finesse, la Batterie externe BoostCharge Slim avec support intégré descend à 64,99 euros, avec 15 W Qi2 et 30 W USB-C, dans un format plus discret.

Une batterie XXL pour ordinateurs portables

Belkin n’oublie pas les utilisateurs exigeants. La batterie externe 27K UltraCharge Pro pour ordinateurs portables embarque une capacité de 27 000 mAh et une puissance totale pouvant atteindre 240 W.

Son port USB-C principal grimpe à 140 W, suffisamment pour recharger rapidement des machines comme un MacBook Pro. Câble USB-C tressé intégré, écran intelligent et lancement prévu en mars 2026, au prix de 149,99 euros.

Une station modulaire et des accessoires plus ciblés

Autre nouveauté notable : le UltraCharge Modular Charging Dock. Ce dock Qi2 25 W peut alimenter simultanément smartphone, écouteurs et montre connectée, via un système bring-your-own-puck pour les montres. Compatible avec tous les appareils Qi2, il sera proposé à 64,99 dollars, plus tard au cours du premier trimestre.

Les joueurs ne sont pas oubliés avec le Charging Case Pro for Nintendo Switch 2, intégrant une batterie amovible de 10 000 mAh, charge rapide 30 W, écran LCD et fonction support. Il est déjà commercialisé à 79 euros.

Connectivité : du sans-fil et du bureau hybride

Au-delà de la charge, Belkin enrichit aussi sa gamme de hubs et d’adaptateurs.

Le ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter permet de dupliquer ou étendre un écran en 1080p à 60 Hz, sans Wi-Fi, application ou pilote. Compatible USB-C DisplayPort Alt Mode, il accepte jusqu’à huit émetteurs et sera vendu 109,99 euros.

Enfin, le Connect 8— Port Dual Display USB-C Hub vise les setups hybrides : double affichage 4K à 60 Hz, huit ports et 100 W de power delivery, pour 79,99 euros, avec un lancement prévu au T2 2026.

Belkin prépare l’après-Qi2

Derrière cette avalanche de produits, une lecture s’impose. Belkin anticipe un monde où la charge magnétique rapide deviendra un standard transversal, au-delà de l’écosystème Apple. Si Qi2 reste aujourd’hui très orienté iPhone, les rumeurs autour de futurs smartphones Android compatibles — notamment chez Samsung — pourraient rapidement élargir le public.

Plutôt que de parier sur un produit vedette, Belkin construit un écosystème cohérent, du smartphone au laptop, du voyage au bureau hybride. Une stratégie moins spectaculaire que certaines démonstrations d’IA vues au CES, mais sans doute plus durable — et surtout, immédiatement utile.