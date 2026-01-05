Accueil » Narwal Flow 2 Ultra : quand le robot aspirateur commence (vraiment) à comprendre votre maison

Narwal Flow 2 Ultra : quand le robot aspirateur commence (vraiment) à comprendre votre maison

Narwal Flow 2 Ultra : quand le robot aspirateur commence (vraiment) à comprendre votre maison

Au CES 2026, Narwal ne se contente pas d’améliorer les performances de ses robots aspirateurs : la marque ambitionne de leur donner une forme de compréhension contextuelle du monde réel. Avec le Flow 2 Ultra, successeur direct du Flow lancé l’an dernier, le nettoyage autonome franchit un nouveau seuil, entre vision artificielle avancée, IA générative et usages domestiques inédits.

Un CES 2026 placé sous le signe de l’IA domestique

Présenté lors du CES 2026, le Narwal Flow 2 Ultra incarne la vision la plus ambitieuse de Narwal à ce jour. Là où la majorité des robots aspirateurs se limitent à éviter les obstacles, le Flow 2 Ultra cherche à les interpréter.

Le modèle original impressionnait déjà par sa navigation précise, sa station de nettoyage automatisée et son efficacité de lavage sur les bords. Cette nouvelle génération va plus loin : elle promet de reconnaître un nombre virtuellement illimité d’objets, et surtout d’adapter son comportement en fonction de ce qu’elle « voit ».

NarGPT et vision double caméra : une reconnaissance sans liste prédéfinie

Au cœur du Flow 2 Ultra se trouve NarGPT, un modèle d’IA fondation propriétaire, couplé à deux caméras RGB offrant un champ de vision de 136°. Contrairement aux systèmes classiques basés sur une base de données fermée, Narwal parle ici de reconnaissance d’objets illimitée.

Concrètement, le robot peut identifier en temps réel de nouveaux éléments, comprendre leur nature et décider de l’action appropriée :

nettoyage à 1 cm près des câbles ou pieds de meubles pour maximiser la couverture,

contournement large et volontaire des zones à risque, comme les déjections animales,

maintien d’une distance minimale de 5 cm avec les objets de valeur détectés.

Lorsqu’un objet important est repéré (bijou, téléphone, clés, portefeuille), le robot envoie une notification avec photo et localisation précise dans l’application Narwal.

Le robot aspirateur qui retrouve votre animal (et interagit avec lui)

C’est sans doute la fonction la plus déroutante — et la plus marquante. Le Flow 2 Ultra est capable de localiser votre animal à la demande, en scannant l’intérieur du logement et en affichant sa position à distance.

Narwal pousse même le concept plus loin avec un « smart pet companion mode » :

détection automatique des zones fréquentées par l’animal pour un nettoyage renforcé,

appel vidéo via le robot,

interactions vocales grâce à des packs de voix ludiques.

Une approche qui transforme le robot aspirateur en objet hybride, à mi-chemin entre appareil ménager et compagnon connecté.

Un assistant discret pour les foyers avec enfants

Le Flow 2 Ultra adopte également des comportements spécifiques pour les familles avec un passage automatique en mode ultra-silencieux à proximité d’un berceau, la reconnaissance des jouets oubliés avec rappels envoyés aux parents, et un évitement des tapis d’éveil et zones de jeu pour préserver l’hygiène.

À cela s’ajoute un Smart Valuables Guard, pensé pour éviter les accidents domestiques liés aux objets sensibles laissés au sol.

Des performances en nette hausse

Au-delà de l’IA, Narwal renforce aussi la fiche technique :

30 000 Pa de puissance d’aspiration (contre 22 000 Pa auparavant),

lavage à l’eau chaude jusqu’à 70 °C (158 °F),

deux stations disponibles : réservoir d’eau simple ou station avec remplissage et vidange automatiques,

nouveau système de sac à poussière réutilisable, combiné à des filtres lavables ou jetables.

Le Flow 2 (dont le Flow 2 Ultra constitue la version la plus avancée) est annoncé pour avril 2026. Le prix n’a pas encore été officialisé, mais devrait se situer autour — voire légèrement au-dessus — des 1 500 euros du précédent modèle.

Vers des robots ménagers réellement contextuels

Avec le Flow 2 Ultra, Narwal dépasse le simple cadre du nettoyage. La marque explore une nouvelle catégorie de robots capables d’interpréter leur environnement, de hiérarchiser les risques et d’interagir avec les occupants du foyer.

Cette évolution en dit long sur l’avenir de la domotique : des machines moins aveugles, plus conscientes, et progressivement intégrées à la vie quotidienne. Reste à voir si les consommateurs sont prêts à accueillir ces nouveaux regards artificiels… dans chaque pièce de la maison.