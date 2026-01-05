Accueil » Fin de partie pour le Vision Pro : Apple abandonne son casque pour des lunettes IA

Apple misait gros avec le Vision Pro, présenté comme un « ordinateur spatial » capable de redéfinir notre manière de travailler, de communiquer et de consommer des contenus.

Lancé aux États-Unis en février 2024, l’appareil combine réalité virtuelle et réalité augmentée : écrans flottants pour les apps iPad, cinéma virtuel géant, duplication de l’écran du Mac, ou encore appels FaceTime via un avatar 3D appelé Persona.

Mais deux ans plus tard, le constat est difficile à ignorer : le Vision Pro est un échec commercial.

Des ventes très en dessous des attentes

Malgré une mise à niveau matérielle tardive intégrant une puce M5, les ventes restent faibles. D’après le Financial Times et IDC, Apple aurait expédié 390 000 Vision Pro en 2024, et seulement 45 000 unités au T4 2025.

À titre de comparaison, Apple écoule 56 à 60 millions d’iPhone par trimestre. L’écart est abyssal.

Autre signal fort : Luxshare, le partenaire chargé de l’assemblage, aurait cessé la production du Vision Pro début 2025. En parallèle, Apple a quasiment disparu des campagnes marketing : selon Sensor Tower, la publicité numérique pour le Vision Pro a chuté de 95 % en un an aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Un écosystème qui n’a pas décollé

Apple met en avant environ 3 000 applications dédiées au Vision Pro. Un chiffre honorable sur le papier, mais très inférieur à la dynamique de l’iPhone en 2008. Résultat : les développeurs ne voient pas de retour sur investissement, et l’écosystème peine à se renouveler.

Dans un marché VR déjà en recul (-14 % de livraisons au premier semestre 2025 selon Counterpoint), Meta domine largement avec ses casques Quest (80 % de parts de marché) et déplace désormais son attention vers les Ray-Ban Meta.

Apple change de cap : priorité aux lunettes connectées

Face à cet échec, Apple réalloue ses ressources. Une partie des équipes Vision Pro travaillerait désormais sur des lunettes connectées plus simples, attendues fin 2026 ou début 2027.

Ces lunettes, sans écran, viseraient la légèreté et l’autonomie :

caméras intégrées pour « voir ce que voit l’utilisateur »

Siri pour traduire des panneaux, prendre des appels, jouer de la musique

photos, vidéos et navigation

dépendance à l’iPhone pour l’affichage

Un produit pensé pour concurrencer directement Meta, mais beaucoup plus accessible que le Vision Pro.

Les vraies lunettes AR : le « coup à la Steve Jobs » ?

Le véritable objectif d’Apple reste plus ambitieux : des lunettes de réalité augmentée avec affichage, capables de superposer des éléments numériques au monde réel. Selon Bloomberg et Mark Gurman, ce produit ne serait pas prêt avant 2028 au plus tôt.

Tim Cook suivrait une stratégie bien connue de laisser les autres essuyer les plâtres, puis arriver avec un produit mieux intégré, mieux designé, et plus mature.

Exactement comme Apple l’avait fait en 2007 avec l’iPhone.

Vision Pro : un échec… mais peut-être nécessaire

Le Vision Pro restera probablement comme un produit de transition, technologiquement impressionnant mais mal positionné : trop cher, trop lourd, trop isolé.

Pour Apple, c’est un revers, mais aussi un immense laboratoire. Les enseignements tirés pourraient nourrir ce qui pourrait devenir, à long terme, le successeur de l’iPhone.

La question n’est donc peut-être pas si Apple réussira l’AR, mais quand.