Accueil » LG CLOiD : le robot domestique qui incarne la vision « Zero Labor Home » de LG

LG CLOiD : le robot domestique qui incarne la vision « Zero Labor Home » de LG

LG CLOiD : le robot domestique qui incarne la vision « Zero Labor Home » de LG

À l’approche du CES 2026, LG Electronics s’apprête à dévoiler une innovation majeure dans le domaine de la robotique domestique. Baptisé LG CLOiD, ce nouveau robot d’intérieur marque un tournant stratégique pour le groupe coréen, qui ambitionne désormais de faire des robots intelligents un pilier central de la maison connectée.

Plus qu’un simple appareil technologique, CLOiD incarne la vision à long terme de LG baptisée « Zero Labor Home » : un habitat où les tâches domestiques répétitives sont progressivement prises en charge par des systèmes automatisés, afin de libérer du temps pour les activités personnelles et familiales.

LG CLOiD : Un assistant domestique polyvalent, au-delà du gadget

Contrairement aux robots spécialisés que l’on connaît déjà — aspirateurs autonomes ou assistants roulants — LG CLOiD se positionne comme un gestionnaire domestique polyvalent. Il ne se limite pas à une fonction unique, mais vise à coordonner et exécuter une large palette de tâches ménagères au quotidien.

Cette ambition se traduit par un design radicalement différent de ce que LG avait présenté jusqu’ici dans le domaine de la robotique grand public.

Deux bras articulés pour une dextérité humaine

Le cœur de l’innovation réside dans la conception physique du robot. LG CLOiD est équipé de deux bras articulés, chacun disposant de sept degrés de liberté, un niveau de mobilité proche de celui d’un bras humain.

Chaque main est dotée de cinq doigts indépendants, capables d’effectuer des mouvements précis. Cette architecture permet au robot de manipuler des objets du quotidien — serviettes, vaisselle, petits accessoires — là où les robots traditionnels échouent généralement.

Cette approche tranche avec les formats plus rudimentaires de robots domestiques, souvent limités par l’absence de préhension fine.

Une tête intelligente pensée pour l’interaction

L’ensemble du système de traitement est intégré dans la tête du robot. Celle-ci regroupe un chipset dédié faisant office de cerveau, un écran, des haut-parleurs, une caméra, et plusieurs capteurs de navigation.

Cette configuration permet à CLOiD d’interagir naturellement avec les utilisateurs, à la fois par la voix, l’affichage et des formes de communication expressive. L’objectif affiché par LG est clair : créer une interaction fluide, plus proche d’un assistant personnel que d’un simple appareil électroménager.

« Affectionate Intelligence » : l’IA qui apprend de votre quotidien

Au cœur de CLOiD se trouve la plateforme d’IA propriétaire de LG, baptisée Affectionate Intelligence. Contrairement aux systèmes basés sur des règles fixes, cette intelligence artificielle est conçue pour observer les habitudes du foyer, analyser les routines, et s’adapter progressivement aux préférences des utilisateurs.

Le robot améliore ainsi ses performances avec le temps, offrant une expérience personnalisée qui évolue avec le mode de vie du foyer. LG insiste sur une approche plus empathique de l’IA, visant à mieux comprendre les besoins réels des utilisateurs plutôt que de simplement exécuter des commandes.

La robotique, un axe stratégique majeur pour LG

LG ne considère plus la robotique comme un simple terrain d’expérimentation. Le groupe a créé un HS Robotics Lab dédié au sein de sa division Home Appliance Solution, afin de renforcer ses compétences internes et accélérer le développement de solutions robotiques concrètes.

En parallèle, LG multiplie les partenariats avec des acteurs spécialisés, en Corée du Sud comme à l’international, pour garantir que CLOiD dépasse le stade du prototype et s’inscrive dans une stratégie industrielle durable.

Vers une commercialisation plus proche qu’il n’y paraît

Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant le prix ou la date de commercialisation de LG CLOiD. Toutefois, sa présentation au CES 2026 à Las Vegas constitue un signal fort : le projet est suffisamment mature pour être montré au public et aux partenaires.

Dans les mois à venir, LG devrait préciser les tâches concrètes que CLOiD sera capable d’exécuter, son intégration avec l’écosystème de la maison connectée, et les scénarios d’usage réels envisagés.

Avec CLOiD, LG esquisse une vision où les robots ne sont plus des curiosités technologiques, mais de véritables assistants domestiques intelligents. Si les promesses se concrétisent, ce robot pourrait bien représenter l’une des avancées les plus significatives de la robotique grand public de ces prochaines années.

Le futur de la maison automatisée ne ressemble plus à de la science-fiction — il commence à prendre forme, bras articulés et intelligence adaptative inclus.