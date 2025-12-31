Qu’on l’admire ou qu’on le critique, Apple reste l’un des rares acteurs capables de faire basculer tout un marché. Selon les dernières informations, la firme de Cupertino travaillerait sur un iPhone 20 Pro, attendu en 2027, qui incarnerait une rupture visuelle majeure : un smartphone sans la moindre découpe à l’écran.

Une ambition qui, une fois encore, commence déjà à influencer les concurrents.

iPhone 20 : Un iPhone anniversaire, sans compromis visuel

D’après plusieurs rapports concordants, Apple préparerait un modèle Pro spécial pour célébrer les 20 ans de l’iPhone. Le constructeur sauterait même l’iPhone 19 pour marquer le coup avec un iPhone 20 Pro symbolique.

La promesse est forte : aucune encoche, aucun poinçon, pas de Dynamic Island.

La caméra frontale et les capteurs pour Face ID seraient entièrement dissimulés sous l’écran, tandis que la dalle viendrait se fondre dans le châssis sur les quatre côtés, donnant l’illusion d’un appareil composé uniquement de verre. Un design radical, pensé comme l’aboutissement de plus d’une décennie de compromis esthétiques.

Apple n’est pas la première… mais pourrait être la déclencheuse

Ironie de l’histoire : Apple n’est pas pionnière sur le « vrai plein écran ». Certains constructeurs s’y sont déjà essayés, souvent dans des niches bien précises. Le RedMagic 10 Pro, par exemple, propose déjà un affichage sans aucune découpe visible, grâce à une caméra dissimulée sous la dalle.

Mais, ces initiatives sont restées marginales. Ce que change Apple, en revanche, c’est l’effet d’entraînement. Selon un rapport chinois récemment traduit, le travail autour de l’iPhone 20 Pro aurait déjà poussé plusieurs fabricants chinois à développer des smartphones concurrents adoptant une philosophie similaire — avec l’objectif clair d’arriver sur le marché au même moment qu’Apple.

Une technologie réservée au très haut de gamme

Ce type de design ne sera pas démocratique dans l’immédiat. Intégrer caméra et capteurs biométriques sous l’écran reste complexe et coûteux, surtout lorsqu’il s’agit de maintenir une qualité photo acceptable et une reconnaissance faciale sécurisée.

C’est pourquoi ces futurs modèles viseraient avant tout le segment ultra-premium. Certains concurrents pourraient d’ailleurs contourner la difficulté en se passant d’un équivalent de Face ID, réduisant le nombre de composants à masquer sous la dalle.

La fin annoncée des « verrues » visuelles ?

Encoche, poinçon, Dynamic Island… ces solutions ont longtemps été présentées comme des nécessités techniques. Pourtant, pour beaucoup d’utilisateurs, elles restent des ruptures visuelles permanentes, difficiles à ignorer une fois qu’on y a goûté.

Si Apple parvient réellement à imposer un iPhone totalement vierge en façade, l’impact pourrait être considérable. Comme pour la disparition de la prise jack ou la popularisation de l’encoche à l’époque, l’industrie pourrait suivre — parfois à contrecœur — mais rapidement.

Toujours le même scénario

Le constat est presque frustrant : l’innovation existe déjà, mais elle ne devient « incontournable » qu’une fois validée par Apple. Samsung, les marques chinoises, et le reste du marché semblent encore réagir plus qu’anticiper, attendant qu’Apple montre la voie avant de s’engouffrer dans la brèche.

Avec l’iPhone 20 Pro, Apple pourrait bien forcer un dernier grand nettoyage visuel du smartphone moderne. Non pas en inventant le plein écran, mais en le rendant enfin désirable, viable et acceptable à grande échelle.

Reste à savoir si, en 2027, ce design semblera révolutionnaire… ou simplement évident.