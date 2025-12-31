Amazfit Active Max : écran AMOLED ultra-lumineux et autonomie record pour le nouveau smartwatch endurant

Amazfit continue d’affiner sa recette : beaucoup d’autonomie, un écran spectaculaire et des fonctions sport complètes à prix contenu. Avec la Amazfit Active Max, le constructeur vise les utilisateurs actifs qui veulent un smartwatch capable de suivre leurs entraînements quotidiens sans passer par la case recharge tous les deux jours.

Un écran AMOLED taillé pour l’extérieur

L’Amazfit Active Max embarque un écran AMOLED circulaire de 1,5 pouce, capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité maximale. Un chiffre impressionnant sur le marché, pensé pour garantir une lisibilité optimale en plein soleil, lors des sorties running ou des activités outdoor.

La luminosité s’ajuste automatiquement en fonction de l’environnement, tandis que le boîtier — mélange d’aluminium et de polymère — conserve un poids maîtrisé de 39,5 grammes (sans bracelet). L’ensemble est certifié 5 ATM, ce qui autorise la natation et une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Jusqu’à 25 jours d’autonomie : l’argument massue

C’est clairement le point fort de cette montre. Amazfit annonce jusqu’à 25 jours d’utilisation classique sur une seule charge, un chiffre qui place la Active Max parmi les références du marché en matière d’endurance. Avec le GPS activé en continu, l’autonomie tombe à environ 64 heures, ce qui reste très confortable pour les longues sorties ou les week-ends sportifs.

La montre intègre également des cartes topographiques, des cartes de ski, un micro et un haut-parleur pour les appels Bluetooth, 4 Go de stockage interne pour musique et podcasts, sans dépendre du smartphone.

Un suivi sportif très complet

La Amazfit Active Max prend en charge plus de 160 modes sportifs, allant du running aux séances de musculation, en passant par de nombreuses activités indoor et outdoor. Elle propose aussi des fonctions pratiques comme la pause automatique et la création de parcours simples pour la course à pied.

Côté écosystème, la montre se synchronise avec des services populaires comme Strava ou Adidas Running, tout en s’appuyant sur l’application Zepp pour le suivi de la santé, la personnalisation et l’analyse des données.

Un positionnement clair sur le rapport qualité-prix

La Active Max est déjà disponible en Europe, avec paiement sans contact intégré, au tarif de 169,90 euros. Un prix agressif compte tenu de l’écran AMOLED très lumineux, de l’autonomie longue durée et des fonctions GPS avancées.

Avec ce modèle, Amazfit ne cherche pas à rivaliser frontalement avec les Apple Watch ou Galaxy Watch sur le terrain des applications tierces, mais renforce sa position là où la marque excelle : l’autonomie, la lisibilité et la polyvalence sportive.

Pour les utilisateurs qui veulent un smartwatch fiable, endurant et lisible en toutes conditions — sans recharge quotidienne — l’Amazfit Active Max pourrait bien devenir l’un des meilleurs choix de sa catégorie.