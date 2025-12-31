TCL Note A1 NXTPAPER : le carnet numérique couleur qui défie l’iPad

TCL s’attaque frontalement à l’un des derniers bastions de la tech « de niche » : l’écriture numérique confortable. Avec le Note A1 NXTPAPER, la marque propose une alternative ambitieuse aux tablettes classiques et aux liseuses e-ink, en misant sur un écran couleur anti-fatigue, un stylet précis et une couche d’IA pensée pour la productivité.

Un nouvel acteur sérieux dans le monde des e-notes

Contrairement aux tablettes e-ink monochromes qui dominent encore le secteur de la prise de notes « comme du papier », TCL fait un pari différent. Le Note A1 NXTPAPER repose sur sa technologie propriétaire NXTPAPER Pure, un écran LCD couleur mat conçu pour réduire la fatigue oculaire tout en conservant la réactivité et la polyvalence d’une tablette moderne.

La cible est claire : étudiants, enseignants, professionnels, tous ceux qui prennent des notes pendant des heures mais supportent mal les écrans brillants rétroéclairés.

Écran NXTPAPER : l’élément clé

Le cœur de l’expérience est son écran 11,5 pouces NXTPAPER Pure, affichant une définition de 2200 x 1440 pixels dans un format 3:2, plus adapté aux documents que le traditionnel 4:3 de l’iPad. TCL annonce une surface mate sans reflets, une luminosité de 300 nits, et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, rare sur ce type de produit.

Sur le papier, c’est une promesse séduisante : un affichage lisible en extérieur, sans effet miroir, mais suffisamment fluide pour l’écriture manuscrite et la navigation.

Une fiche technique pensée pour la productivité

Le TCL Note A1 NXTPAPER n’essaie pas de rivaliser avec les tablettes ultra-puissantes, mais propose un équilibre cohérent :

Processeur : MediaTek G100

Mémoire : 8 Go de RAM/256 Go de stockage

Batterie : 8 000 mAh avec charge rapide 33 W

Audio : 8 microphones + 2 haut-parleurs

Caméra arrière : 13 Mpx avec autofocus (scan de documents)

Le tout est complété par une compatibilité Android ouverte : installation d’APKs tierces, accès à Kindle, Google Drive ou Dropbox, sans écosystème verrouillé.

Stylet T-Pen Pro et IA au service de l’écriture

TCL fournit directement le T-Pen Pro, avec 8 192 niveaux de pression et une latence annoncée sous les 5 ms. Un chiffre clé : au-delà de ce seuil, l’écriture commence réellement à ressembler à celle sur papier.

La partie logicielle mise beaucoup sur l’IA :

embellissement de l’écriture manuscrite,

formation des caractères en un geste,

reconnaissance de formules mathématiques,

transcription et synthèse de notes issues de réunions ou de cours.

L’objectif n’est pas seulement d’écrire, mais de transformer rapidement les notes en contenu exploitable.

Un positionnement stratégique face à l’iPad

Avec un prix de 549 dollars, le Note A1 NXTPAPER se place face aux iPad d’entrée et de milieu de gamme, mais avec une proposition radicalement différente. Là où Apple privilégie la puissance et la polyvalence, TCL mise sur le confort visuel, la sensation d’écriture, et l’autonomie et la concentration.

Ce n’est pas une tablette « à tout faire », mais un outil de réflexion et de création écrite, pensé pour ceux qui écrivent plus qu’ils ne consomment du contenu.

Disponibilité

La TCL Note A1 NXTPAPER sera lancée fin février en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, avec un accès anticipé via Kickstarter. TCL évoque également des réductions pour les premiers adopteurs.