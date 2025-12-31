Accueil » Exynos 2600 : Samsung s’allie à Nota AI pour booster l’IA embarquée du Galaxy S26

Exynos 2600 : Samsung s’allie à Nota AI pour booster l’IA embarquée du Galaxy S26

Exynos 2600 : Samsung s’allie à Nota AI pour booster l’IA embarquée du Galaxy S26

Samsung prépare un virage stratégique clair : faire de l’IA embarquée un pilier central de ses prochains flagships. Avec le Exynos 2600, le constructeur sud-coréen ne se contente pas d’annoncer des gains de performances classiques.

Il s’appuie sur un partenariat clé avec Nota AI pour exécuter des modèles d’IA générative directement sur l’appareil, sans connexion internet — un enjeu majeur pour la prochaine génération de smartphones premium.

Un partenariat IA au cœur de la puce

Selon ETNews, Samsung a collaboré avec Nota AI, spécialiste de l’optimisation de modèles d’intelligence artificielle. L’objectif : tirer pleinement parti du nouveau NPU intégré au Exynos 2600.

Grâce à la plateforme Netspresso de Nota AI, Samsung serait capable de réduire la taille des modèles IA jusqu’à 90 %, sans perte notable de précision. Un levier décisif pour exécuter des modèles génératifs complexes localement, avec des gains concrets en latence, confidentialité et consommation énergétique.

Exynos 2600 : une puce pensée pour l’IA locale

Sur le plan matériel, le Exynos 2600 coche toutes les cases d’un SoC orienté IA :

CPU 10 cœurs de nouvelle génération,

GPU Xclipse 960,

NPU revu en profondeur, conçu pour soutenir des charges d’IA continues et plus lourdes.

Combinée aux optimisations logicielles de Nota AI, cette architecture permettrait à Samsung de faire tourner des modèles génératifs à grande échelle hors ligne, là où nombre de fonctionnalités actuelles reposent encore sur le cloud.

Galaxy S26 : une expérience IA à géométrie variable

Les premiers bénéficiaires de ce travail devraient être les smartphones de la série Galaxy S26, attendus dès le mois prochain. Mais un point clé pourrait diviser l’expérience utilisateur selon les régions.

Comme les années précédentes, Samsung devrait proposer des versions Exynos 2600 sur certains marchés, et des variantes équipées du Snapdragon de Qualcomm ailleurs.

Résultat : les performances d’IA embarquée pourraient varier selon le SoC, avec un avantage potentiel pour les modèles Exynos, spécifiquement optimisés pour l’exécution locale de modèles compressés via Nota AI.

Peu de nouveautés matérielles, beaucoup d’IA

Cette orientation n’est pas anodine. Plusieurs rapports suggèrent que le Galaxy S26 apporterait peu d’évolutions matérielles visibles par rapport à la génération précédente. Samsung semble donc vouloir faire porter la différenciation sur le logiciel et l’IA, plutôt que sur le design ou la fiche technique brute.

Parmi les évolutions attendues, de nouvelles fonctions d’IA générative on-device, une mise à niveau majeure de Bixby, l’assistant vocal maison, et une intégration plus profonde avec Perplexity, déjà évoquée dans de précédentes fuites.

Une prise de risque calculée

Samsung joue ici une carte ambitieuse. Miser sur l’IA embarquée permet de réduire la dépendance au cloud, d’améliorer la réactivité et de renforcer la protection des données — mais à condition que les usages soient réellement perceptibles au quotidien.

Si les promesses du Exynos 2600 se traduisent par des assistants plus intelligents, des outils créatifs efficaces et une IA disponible partout, sans réseau, alors Samsung pourrait reprendre l’avantage dans la course à l’IA mobile.

À l’inverse, si ces optimisations restent invisibles pour l’utilisateur final, le pari pourrait sembler déconnecté d’un marché déjà lassé des promesses IA abstraites.

Une chose est sûre : avec le Exynos 2600 et Nota AI, Samsung ne se contente plus de suivre la tendance. Il tente de poser les bases d’une IA réellement native sur smartphone — et le Galaxy S26 sera son premier test grandeur nature.