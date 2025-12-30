Accueil » WhatsApp teste un nouvel outil pour libérer du stockage sur iPhone

WhatsApp teste un nouvel outil pour libérer du stockage sur iPhone

WhatsApp sait se faire discret… parfois un peu trop. Sur iPhone, l’application WhatsApp peut accaparer plusieurs gigaoctets sans prévenir, au fil des vidéos, GIFs et documents partagés dans les discussions.

Bonne nouvelle : la messagerie de Meta expérimente actuellement un nouvel outil de nettoyage beaucoup plus fin, pensé pour reprendre le contrôle sur le stockage sans sacrifier ses conversations.

WhatsApp : Un nouvel outil de nettoyage plus intelligent

D’après un récent rapport de WABetaInfo, WhatsApp développe une fonctionnalité baptisée Advanced chat clearing tool (Outil avancé de nettoyage de discussions), actuellement en test dans la version bêta iOS. Son objectif est simple : permettre aux utilisateurs de supprimer des éléments précis au sein d’une discussion — fichiers multimédias, documents, messages favoris — tout en conservant l’historique de discussion.

Mieux encore, l’outil affiche une estimation de l’espace de stockage récupéré, un détail précieux pour ceux qui surveillent chaque mégaoctet.

Pourquoi le nettoyage était jusqu’ici frustrant

Jusqu’à présent, WhatsApp imposait un choix assez radical : soit tout supprimer dans une conversation, soit ne rien toucher du tout. Avec cette nouvelle approche, il devient possible de faire le ménage sélectivement : photos, vidéos, GIFs, notes vocales ou documents peuvent être effacés indépendamment des messages texte. Une évolution logique, mais attendue depuis longtemps.

La fonctionnalité s’appuie sur la section existante « Gérer le stockage », en la rendant beaucoup plus granulaire — un atout particulier pour les iPhone dotés de 64 Go ou 128 Go, où l’espace fond vite.

Un soulagement pour les iPhone saturés

Si vous avez déjà vu s’afficher l’alerte redoutée « Stockage de l’iPhone presque plein », cette nouveauté pourrait devenir votre meilleure alliée. Elle permet par exemple :

de supprimer une vidéo de 500 Mo envoyée dans un groupe familial, sans effacer toute la discussion ;

d’éliminer un document volumineux partagé une seule fois, mais conservé inutilement ;

de réduire indirectement la taille des sauvegardes iCloud, en allégeant les données locales.

Sur les appareils d’Apple, où la gestion du stockage reste un sujet sensible, ce type de contrôle fin change concrètement l’expérience.

Un déploiement progressif, mais probable

Pour l’instant, l’outil de nettoyage avancé est réservé aux bêta-testeurs WhatsApp sur iOS. Mais, l’historique de la plateforme montre que les fonctionnalités jugées utiles finissent généralement par arriver sur la version stable, parfois en quelques semaines, parfois en quelques mois.

À plus long terme, une déclinaison sur Android semble également probable, même si aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.

Avec cette mise à jour, WhatsApp envoie un signal clair : l’application ne se contente plus d’être un canal de communication, elle commence aussi à prendre au sérieux la gestion des contraintes matérielles de ses utilisateurs. Et sur un iPhone déjà bien rempli, quelques gigaoctets récupérés peuvent faire toute la différence.