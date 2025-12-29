Accueil » OnePlus Turbo 6 et Turbo 6V : lancement le 8 janvier 2026, Snapdragon et batterie 9 000 mAh

Après plusieurs semaines de fuites et de rumeurs persistantes, OnePlus a officiellement confirmé la date de lancement de sa toute nouvelle gamme OnePlus Turbo.

La série, composée de deux modèles — OnePlus Turbo 6 et OnePlus Turbo 6V — sera dévoilée en Chine le 8 janvier 2026.

D’ores et déjà, la marque a levé le voile sur plusieurs éléments clés, notamment les configurations, les coloris et une partie de la philosophie produit : des performances élevées associées à une autonomie hors normes.

OnePlus Turbo 6 : la version performance sans compromis

Le OnePlus Turbo 6 se positionne comme le modèle le plus ambitieux de la série. Il sera proposé en quatre configurations mémoire :

12 Go + 256 Go

12 Go + 512 Go

16 Go + 256 Go

16 Go + 512 Go

Côté design, trois coloris sont au programme : Lone Black, Chasing Light Silver, utilisant une technologie de gravure holographique 3D, et Wilderness Green.

OnePlus confirme que le OnePlus Turbo 6 embarquera un processeur Snapdragon 8 s Gen 4, un écran BOE ultra-fluide et une batterie massive de 9 000 mAh, tout en conservant un châssis relativement fin.

OnePlus Turbo 6V : l’endurance avant tout

Le OnePlus Turbo 6V adopte une approche légèrement différente, plus axée sur la durabilité et la longévité dans le temps.

Il sera décliné en trois configurations :

8 Go + 256 Go

12 Go + 256 Go

12 Go + 512 Go

Les coloris proposés sont : Lone Black, Nova White et Fearless Blue.

Le OnePlus Turbo 6V sera animé par un Snapdragon 7 s Gen 4, tout en conservant la même batterie de 9 000 mAh que le Turbo 6. Selon les rumeurs, le Turbo 6V pourrait être commercialisé sur certains marchés internationaux sous le nom OnePlus Nord CE6, avec de légères adaptations techniques.

Fiche technique attendue : écran rapide et grosse batterie pour les deux modèles

D’après les informations confirmées et les rumeurs concordantes, les deux smartphones partageraient plusieurs éléments clés :

Écran :

Dalle OLED plate LTPS BOE

Résolution 1.5K

165 Hz pour le Turbo 6 (6,78 pouces)

144 Hz pour le Turbo 6V (6,8 pouces)

Batterie et recharge :

9 000 mAh sur les deux modèles

Recharge filaire 80W

Recharge inversée filaire 27W (Turbo 6 uniquement)

Autres caractéristiques communes :

Android 16 avec ColorOS 16

RAM LPDDR5X et stockage UFS 4.1 (Turbo 6)

Capteur d’empreintes optique sous l’écran

Émetteur infrarouge

Châssis en plastique

Certification IP66/IP68/IP69/IP69K selon la version

Une nouvelle identité pour la gamme Turbo

Lors de la présentation, Louis Jie, président de OnePlus Chine, a résumé l’ambition de la série comme une véritable « supernova de performances et d’autonomie ». La marque vise clairement un public jeune et exigeant, en quête de performances proches du flagship, d’une autonomie record dans la catégorie, et d’une expérience gaming durable.

Le OnePlus Turbo 6 est présenté comme le modèle « tout-en-un », tandis que le Turbo 6V se concentre davantage sur la stabilité à long terme, avec une promesse de six années de fluidité.

Rendez-vous le 8 janvier 2026

Avec cette nouvelle gamme Turbo, OnePlus entend redéfinir les attentes du segment performance/batterie. Les prix et les derniers détails techniques seront révélés lors de la présentation officielle le 8 janvier 2026 en Chine.