Samsung mettrait fin à l’expérience des smartphones ultra-fins après l’échec du Galaxy S25 Edge

La parenthèse des smartphones ultra-fins pourrait déjà se refermer chez Samsung. Selon plusieurs sources concordantes, le constructeur sud-coréen aurait décidé d’interrompre le développement d’un successeur au Galaxy S25 Edge, faute de ventes jugées insuffisantes et d’un intérêt limité de la part des consommateurs.

Cette décision marquerait un net recul par rapport aux ambitions initiales de Samsung dans ce segment, pourtant très mis en avant lors du lancement du S25 Edge.

Un projet longtemps hésitant, finalement abandonné

Au départ, des rumeurs évoquaient un changement stratégique majeur : Samsung aurait envisagé de remplacer le Galaxy S26+ par un nouveau modèle Edge en 2026, capitalisant sur un design encore plus fin et plus léger.

Ces plans ont ensuite évolué vers une approche plus prudente, de type « attendre et observer ». Aujourd’hui, les informations les plus récentes indiquent que le projet aurait tout simplement été annulé, suggérant que les performances commerciales du Galaxy S25 Edge n’ont pas justifié la poursuite de l’expérience.

Des compromis trop lourds pour séduire le grand public

Le Galaxy S25 Edge misait presque exclusivement sur sa finesse extrême. Un choix esthétique fort, mais qui s’est accompagné de concessions importantes.

La plus critiquée reste l’autonomie. Avec une batterie de 3 900 mAh, le Galaxy S25 Edge peinait à tenir une journée complète en usage réel, un défaut rédhibitoire pour un smartphone positionné comme haut de gamme.

Autre compromis notable : la photographie. Le modèle Edge fait l’impasse sur un téléobjectif, limitant sa polyvalence. Une faiblesse que l’on retrouve également chez le iPhone Air, qui se contente d’un seul capteur arrière. Ces choix confirment une tendance claire : pour la majorité des acheteurs, autonomie, dissipation thermique et polyvalence photo priment largement sur quelques millimètres gagnés en épaisseur.

Apple également en retrait sur l’ultra-fin

Samsung n’est pas seul à revoir sa copie. D’après un rapport publié en octobre, Apple aurait réduit la production de l’iPhone Air d’environ un million d’unités, signe que la demande n’a pas été à la hauteur des attentes.

Sans véritable pression concurrentielle sur ce segment, Samsung n’aurait donc plus de raison stratégique de continuer à investir dans une catégorie perçue comme marginale.

Une leçon claire pour l’industrie

Il est question qu’un futur modèle Edge ait pu embarquer une batterie plus généreuse, mais rien n’indique que cela aurait suffi à changer la perception des utilisateurs. À ce stade, Samsung semble privilégier un retour à des flagships plus équilibrés, capables de répondre aux usages quotidiens sans compromis majeurs.

Cette situation illustre une réalité de plus en plus évidente : si les smartphones ultra-fins attirent l’attention lors des annonces, ils peinent à convaincre sur la durée. En 2026, l’industrie pourrait bien marquer une pause — voire tirer un trait — sur cette expérimentation, aussi bien chez Samsung que chez Apple.