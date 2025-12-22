Accueil » HONOR WIN et WIN RT : des smartphones à batterie record de 10 000 mAh annoncés

HONOR WIN et WIN RT : des smartphones à batterie record de 10 000 mAh annoncés

Honor a officiellement confirmé le lancement de sa toute nouvelle gamme HONOR WIN, composée des modèles WIN et WIN RT, prévu pour le 26 décembre en Chine. Et, la promesse est claire : ces appareils deviendront les premiers smartphones de l’industrie à embarquer une batterie de 10 000 mAh, dépassant même le récent Honor X70 et sa batterie déjà impressionnante de 8 300 mAh.

Une démonstration de force qui place l’autonomie au centre de la stratégie d’Honor pour la fin 2025.

Batterie Qinghai Lake : une nouvelle référence en endurance

Au cœur de cette prouesse se trouve la batterie silicium-carbone « Qinghai Lake », une technologie maison qui permet d’augmenter considérablement la densité énergétique sans sacrifier la finesse ni la sécurité.

Selon Honor, les Honor WIN et WIN RT peuvent offrir jusqu’à 5 heures de jeu continu, tout en conservant plus de 50 % de batterie restante. Une affirmation qui positionne clairement la série WIN comme une référence pour les joueurs mobiles et les utilisateurs intensifs.

La gamme HONOR WIN ne se limite pas à l’autonomie. Elle intègre également un capteur d’empreintes ultrasonique 3D, capable de fonctionner même avec des doigts mouillés. Le déverrouillage serait quasi instantané, avec un temps annoncé de 0,14 seconde après une simple pression.

Côté robustesse, Honor frappe fort avec une triple certification : IP68, IP69, et IP69K, offrant une protection avancée contre la poussière, l’eau et même les jets à haute pression, un niveau rarement atteint sur smartphone.

Des performances de très haut niveau orientées gaming

Sous le capot, la série Honor WIN sera animée par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X Ultra, et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1. Honor revendique un score AnTuTu supérieur à 4,4 millions, plaçant ces modèles parmi les smartphones Android les plus performants du marché.

Pour maîtriser la chaleur générée par une telle puissance, les appareils intègrent un ventilateur interne actif, une solution encore rare sur mobile.

L’audio n’est pas en reste, avec le système HONOR Surround Subwoofer 2.0, composé de deux haut-parleurs symétriques 1216, promettant une immersion sonore optimale pour le jeu et le multimédia.

Écran OLED immersif et photo ambitieuse

Les premières informations indiquent que les Honor WIN et WIN RT devraient embarquer un écran plat OLED de 6,83 pouces, avec une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (voire 185 Hz selon certaines fuites), et des bordures extrêmement fines de 1,4 mm.

Côté photo, Honor miserait sur un capteur principal de 50 mégapixels à grand capteur. Le modèle WIN devrait proposer une configuration triple caméra, tandis que le WIN RT se contenterait d’un double module, afin de mieux différencier les deux appareils.

Connectivité renforcée et communication propriétaire

Honor a également confirmé l’intégration d’un système de communication propriétaire à double puce, combinant une puce Wi-Fi dédiée, et la puce Honor C1+ RF. Cette architecture vise à améliorer la stabilité réseau en intérieur et dans les zones à faible couverture, un point clé pour le jeu en ligne et le streaming.

Un lancement très attendu

Le lancement officiel de la série HONOR WIN est fixé au 26 décembre 2025 en Chine. De nouveaux détails — prix, variantes et disponibilité internationale — devraient être dévoilés dans les jours précédant l’événement.

Avec une batterie record, des performances extrêmes et une résistance digne d’un appareil industriel, Honor semble prêt à bousculer les standards du smartphone haut de gamme orienté endurance.