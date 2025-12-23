Accueil » WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité ludique pour les chaînes : les quiz interactifs

Après avoir multiplié les nouveautés ces derniers mois — application native pour l’Apple Watch, traduction intégrée des messages ou encore améliorations de la confidentialité — WhatsApp continue d’enrichir son écosystème.

Cette fois, l’attention se porte sur les Chaînes WhatsApp, qui pourraient bientôt accueillir une fonctionnalité aussi simple qu’engageante : les quiz interactifs.

Des quiz directement intégrés aux chaînes WhatsApp

La nouveauté a été repérée dans les versions bêta de WhatsApp sur Android et iOS. Elle permet aux administrateurs de chaînes de créer et de publier des quiz directement auprès de leurs abonnés.

Concrètement, le fonctionnement est très proche de celui des sondages : l’administrateur rédige une question, propose plusieurs réponses possibles, puis publie le quiz dans le flux de la chaîne.

Selon WABetaInfo, chaque réponse peut même être accompagnée d’une image, ouvrant la porte à des usages variés — culture générale, actualité, sport, divertissement ou contenu pédagogique.

Le fait que la fonctionnalité soit déjà présente dans les bêtas Android et iOS suggère un déploiement public relativement proche.

Une différence clé avec les sondages classiques

Si cette nouveauté peut sembler proche des sondages déjà disponibles sur WhatsApp, elle introduit une distinction essentielle : le quiz impose une bonne réponse. Avant la publication, l’administrateur doit obligatoirement désigner la réponse correcte. L’interaction n’est donc plus basée sur l’opinion ou la préférence, mais sur la connaissance.

Lorsqu’un utilisateur sélectionne la bonne réponse, une animation de confettis apparaît à l’écran, renforçant l’aspect ludique et gratifiant de l’expérience.

Des statistiques détaillées pour les administrateurs

Du côté des créateurs de chaînes, WhatsApp prévoit un affichage détaillé des résultats. Les administrateurs pourront consulter :

la répartition des réponses,

le nombre de participants par option,

et, selon les paramètres de confidentialité des utilisateurs, certaines informations de profil.

Dans les cas les plus restrictifs, seule la photo de profil sera visible, tandis que le nom ou le numéro de téléphone resteront masqués — une continuité logique avec la politique de confidentialité de Chaînes WhatsApp.

Un ajout simple, mais stratégiquement pertinent

Cette fonctionnalité peut sembler évidente tant elle s’inscrit naturellement dans l’ADN des chaînes. Elle permet :

• d’augmenter l’engagement des abonnés,

• de rendre la consommation de contenu plus interactive,

• et de proposer de nouveaux formats aux médias, créateurs et marques.

En réalité, la question n’est pas tant pourquoi WhatsApp introduit enfin les quiz… mais plutôt pourquoi cela n’est pas arrivé plus tôt. Leur proximité fonctionnelle avec les sondages rend cette évolution presque naturelle.

Vers des chaînes WhatsApp plus interactives

Avec les quiz, WhatsApp continue de transformer ses chaînes en véritables espaces de diffusion interactive, à mi-chemin entre le réseau social et le média direct. Si la fonctionnalité est déployée largement, elle pourrait devenir un outil clé pour fidéliser les abonnés et dynamiser des audiences souvent passives.

Reste désormais à voir quand WhatsApp jugera l’expérience suffisamment mature pour une sortie officielle — et quelles autres mécaniques interactives pourraient suivre.