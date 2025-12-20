ChatGPT sur Android pourrait bientôt permettre des raccourcis vers des conversations spécifiques

OpenAI semble tester une nouveauté discrète, mais potentiellement très utile pour les utilisateurs intensifs de ChatGPT sur Android : la possibilité de créer des raccourcis d’écran d’accueil menant directement à une conversation précise.

Repérée par Android Authority lors de l’analyse d’un APK de la version 1.2025.350 de l’application ChatGPT pour Android, cette fonctionnalité suggère que OpenAI travaille sur un moyen plus rapide de reprendre des discussions récurrentes, sans passer par l’interface principale de l’application.

Des raccourcis dédiés pour reprendre une discussion en un geste

Dans la version analysée, une nouvelle option intitulée « Ajouter à l’écran d’accueil » apparaît dans le menu à trois points d’une conversation spécifique.

Concrètement, chaque discussion peut générer son propre raccourci Android, ce raccourci fonctionne comme une icône d’application classique, mais il ouvre directement le fil de discussion ciblé, sans écran intermédiaire.

Le nom du raccourci est automatiquement basé sur le titre de la conversation, sans possibilité de le modifier lors de la création — du moins dans l’état actuel du test.

Il n’y aurait pas de limite apparente au nombre de raccourcis pouvant être ajoutés, ce qui permettrait, en théorie, d’avoir plusieurs discussions clés accessibles en un seul tap.

Pourquoi ce système est plus pratique que l’épinglage ?

ChatGPT propose déjà la possibilité d’épingler des conversations dans l’application (et sur le Web), ce qui facilite leur accès… une fois que l’on a ouvert ChatGPT.

Le raccourci d’écran d’accueil change complètement la logique :

il transforme une conversation en point d’entrée direct,

il évite la recherche, le défilement ou même l’ouverture préalable de l’app,

il s’intègre au fonctionnement natif d’Android.

Pour les utilisateurs qui conservent un fil unique pour un projet long, une routine quotidienne, des chaînes de prompts itératives, ou un suivi professionnel, ce type de raccourci peut représenter un gain de temps quotidien réel, presque invisible, mais cumulatif.

Une fonctionnalité encore en phase de test

À ce stade, il ne s’agit clairement pas d’une fonctionnalité déployée à grande échelle. Android Authority précise que l’option n’est pas activée pour tous les utilisateurs, elle peut apparaître ou fonctionner de manière instable selon les versions, aucun calendrier officiel de déploiement n’a été communiqué par OpenAI.

Comme souvent avec ce type de test, plusieurs points restent à surveiller : la possibilité de renommer les raccourcis, la fiabilité de l’ouverture directe vers le bon fil, et d’éventuelles restrictions sur le nombre de raccourcis.

Une petite évolution, mais un vrai pas vers un usage plus « outil »

Si elle est confirmée et déployée, cette fonctionnalité irait dans le sens d’un ChatGPT de plus en plus pensé comme un outil de travail permanent, et non plus seulement comme un chatbot ponctuel.

En rapprochant certaines conversations de l’écran d’accueil — au même titre qu’une app de notes, de tâches ou de messagerie —, OpenAI reconnaît implicitement que beaucoup d’utilisateurs s’appuient sur des fils persistants, parfois pendant des semaines ou des mois.

En attendant une officialisation, le meilleur conseil reste de garder ses conversations clés bien organisées dans l’application… et de surveiller les prochaines mises à jour Android pour voir apparaître ce fameux « Ajouter à l’écran d’accueil ».