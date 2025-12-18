Accueil » Alexa+ débarque sur le Web : Amazon lance son chatbot IA pour concurrencer ChatGPT et Gemini

Amazon franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son assistant vocal en lançant une version Web de Alexa+, sa nouvelle génération dopée à l’IA générative. Désormais, pour certains utilisateurs, se rendre sur Alexa.com ouvre une véritable interface de chatbot, accessible depuis un navigateur, et non plus uniquement via les enceintes Echo ou les applications mobiles.

Ce changement marque un tournant stratégique : Alexa ne se limite plus au contrôle vocal et à la maison connectée, mais cherche clairement à rivaliser avec ChatGPT et Google Gemini sur leur terrain de prédilection — l’IA conversationnelle utilisable partout.

Une interface familière pour les habitués des chatbots IA

La version Web d’Alexa+ adopte un format immédiatement reconnaissable. On y retrouve une zone de conversation centrale pour saisir ses requêtes, des suggestions de prompts pour démarrer rapidement, des options pour copier et réutiliser les réponses.

Les utilisateurs peuvent désormais écrire au lieu de parler, téléverser des fichiers pour analyse, gérer leurs listes de courses, leur calendrier, ou encore reprendre des conversations initiées sur un Echo.

Une barre latérale permet également d’accéder à l’historique des discussions, aux contrôles de la maison connectée, aux documents importés.

L’objectif est clair : permettre une continuité fluide entre les appareils, sans repartir de zéro à chaque interaction.

Un vrai gain de productivité… surtout hors du vocal

Amazon met en avant la dimension productivité de cette version Web. Certaines tâches restent peu pratiques à la voix — rédiger de longs textes, modifier un document, analyser un fichier ou copier du contenu généré — et deviennent nettement plus efficaces avec clavier et souris.

Alexa+ peut ainsi planifier des voyages, créer des guides d’étude, rédiger des lettres ou des documents, aider à faire des achats, réserver des restaurants, et analyser des fichiers importés.

Une fois la réponse générée, elle peut être facilement réutilisée ailleurs, ce qui rapproche Alexa+ des usages professionnels déjà bien installés autour des autres IA génératives.

Une expérience encore en chantier

Malgré ces avancées, Alexa+ sur le Web reste moins mature que ses concurrents directs. L’interface est encore relativement basique et ne propose pas, pour l’instant de bots personnalisés, d’outils créatifs avancés, de véritables espaces de travail visuels, ni une prise en charge étendue des fichiers.

Il s’agit clairement d’une première étape, plutôt qu’un produit finalisé.

Modèle économique : gratuit pour l’instant, mais pas pour longtemps

Pendant la phase de test actuelle, Alexa+ est accessible gratuitement. À terme, Amazon prévoit une intégration incluse dans l’abonnement Prime, ou un abonnement séparé à 19,99 dollars par mois pour les utilisateurs non Prime.

Un positionnement tarifaire ambitieux, qui montre qu’Amazon voit Alexa+ comme un produit premium, et non un simple bonus.

Alexa change de rôle

Avec cette version Web, Amazon envoie un signal clair : Alexa ne veut plus être uniquement un assistant domestique, mais un compagnon numérique capable d’assister les utilisateurs dans leur quotidien, sur tous leurs écrans.

Reste une question centrale : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils qu’Alexa gagne en autonomie et en contexte personnel ? Et surtout, Amazon parviendra-t-il à convaincre face à des acteurs déjà bien installés dans l’IA conversationnelle ?

Une chose est sûre : en ouvrant Alexa+ au Web, Amazon effectue son mouvement le plus crédible à ce jour pour replacer Alexa dans la course aux assistants IA de nouvelle génération.