Honor Win : lancement confirmé le 26 décembre, une nouvelle série gaming dévoile son design

Honor a officiellement verrouillé le lancement de sa nouvelle série Honor Win, confirmant à la fois la date de présentation et les premiers éléments de design. L’annonce est désormais claire : la marque s’apprête à introduire une nouvelle gamme orientée performance et gaming, avec deux modèles distincts qui seront dévoilés le 26 décembre en Chine.

Sans encore révéler la fiche technique complète, Honor en montre suffisamment pour définir le positionnement de cette série : puissance, endurance et usage intensif, avec un design pensé pour les longues sessions de jeu.

Honor Win : Une double annonce le 26 décembre en Chine

Honor a confirmé que la série Win sera présentée le 26 décembre à 14h30 (heure locale). L’événement marquera l’arrivée de deux modèles : Honor Win et Honor Win RT.

Ce choix d’une stratégie à double flagship suggère une segmentation claire au sein de la gamme, probablement pour couvrir différents niveaux de performance ou d’équipement tout en conservant une identité commune axée gaming.

Un design robuste, pensé pour le jeu

Les premières images officielles dévoilent un design qui ne laisse que peu de place au doute quant aux ambitions de la série. Les Honor Win seront proposés en trois coloris confirmés : noir, blanc, et bleu. Un quatrième coloris beige apparaît sur certains visuels, mais n’a pas encore été validé officiellement par la marque.

Le dos des appareils adopte une finition mate, conçue pour résister aux traces de doigts et à la transpiration — un détail loin d’être anodin pour un smartphone pensé pour le gaming. L’objectif est clair : assurer une prise en main stable et confortable, même lors d’utilisations prolongées.

Visuellement, l’ensemble rappelle fortement le Redmi K90, avec des lignes sobres et un bloc photo rectangulaire bien affirmé.

Deux modèles, deux approches

Bien que les deux appareils partagent une base esthétique commune, Honor introduit des différences visibles :

Honor Win (modèle haut de gamme) → triple module photo à l’arrière

Honor Win RT → double capteur photo

Les deux smartphones arborent clairement le logo “Win” et intègrent un ventilateur de refroidissement actif, confirmant leur orientation gaming et leur volonté de maintenir des performances élevées sur la durée.

Des spécifications musclées attendues pour le Honor Win

Selon les informations disponibles, le Honor Win devrait embarquer un écran LTPS plat de 6,83 pouces, une résolution 1.5K, et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, idéal pour les jeux compétitifs.

Sous le capot, il serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite, l’un des processeurs les plus puissants actuellement disponibles sur Android. Parmi les autres caractéristiques évoquées : capteur principal de 50 mégapixels, châssis en métal, capteur d’empreintes ultrasonique, et résistance à l’eau de niveau élevé.

L’un des points les plus impressionnants concerne la batterie. Les fuites évoquent une capacité d’au moins 8 500 mAh, un chiffre exceptionnel pour un smartphone de ce segment. Ce choix confirme que la priorité n’est pas la finesse extrême, mais bien la longévité en jeu, la stabilité thermique, et l’endurance sur plusieurs heures de charge intensive.

Honor Win RT : un second modèle encore mystérieux

Les détails concernant le Honor Win RT restent volontairement plus flous. Il devrait toutefois partager une grande partie de l’ADN du modèle principal, tout en se distinguant par certains choix techniques.

Les rumeurs indiquent qu’il pourrait être animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, laissant penser qu’Honor pourrait jouer sur différentes générations ou configurations de puces pour segmenter la gamme. Les précisions finales devraient être apportées dans les jours précédant l’événement.

Honor affirme ses ambitions dans le gaming mobile

Avec la série Honor Win, Honor ne se contente plus d’ajouter des fonctions gaming à ses smartphones traditionnels. La marque semble désormais prête à s’installer durablement sur le terrain des téléphones gaming, avec une gamme dédiée, reconnaissable et pensée pour la performance soutenue.

Le rendez-vous est fixé au 26 décembre. Si les promesses sont tenues, la série Honor Win pourrait bien devenir l’un des lancements gaming les plus marquants de cette fin d’année en Chine.