Omnivision présente un écran révolutionnaire pour lunettes AR, ultra-économe en énergie

Alors que Meta, Apple, Google et Samsung se projettent déjà dans un futur « post-smartphone », un défi technique reste central pour leurs prochaines plateformes : l’affichage et l’autonomie. Les lunettes AR intelligentes promettent beaucoup, mais jusqu’ici, leur consommation énergétique limite sévèrement leur viabilité grand public.

Omnivision pourrait bien avoir trouvé une partie de la solution. Le fabricant de capteurs et de composants optiques vient d’annoncer un nouvel écran spécialement conçu pour les lunettes connectées, présenté comme le plus économe en énergie de sa catégorie.

Omnivision : Un écran LCOS monocircuit inédit dans l’industrie

La nouveauté de Omnivision repose sur un écran LCOS (Liquid Crystal on Silicon) intégrant l’ensemble de ses composants sur une seule puce — une première selon l’entreprise.

Ses caractéristiques techniques sont loin d’être anecdotiques :

Résolution : 1632 × 1536 pixels

Taux de rafraîchissement : jusqu’à 90 Hz

Format optique : seulement 0,26 pouce

Malgré sa taille minuscule, l’écran promet une image nette, fluide et riche en couleurs. Mais, son véritable atout réside ailleurs : sa consommation énergétique extrêmement réduite.

Grâce à son architecture monocircuit, l’écran limite les pertes liées aux interconnexions multiples, ce qui permet d’afficher des visuels de haute qualité tout en demandant moins de puissance que les solutions actuelles.

Pourquoi cette innovation change la donne pour les lunettes AR

L’autonomie reste le talon d’Achille des lunettes de réalité augmentée. Même les projets les plus avancés en font les frais.

Les Meta Orion, par exemple — pourtant issues de près de 10 ans de recherche — ne sont toujours pas prêtes pour une commercialisation grand public, notamment à cause des coûts de fabrication élevés, et surtout, des limites drastiques de batterie.

Le problème est structurel : intégrer un écran dans un format aussi compact que des lunettes entraîne mécaniquement une durée d’utilisation très limitée. Chaque milliwatt compte.

Avec ce nouvel écran Omnivision, les fabricants disposent enfin d’un composant capable de réduire la pression sur la batterie, d’améliorer le temps d’affichage continu, et ouvrir la voie à des lunettes réellement utilisables au quotidien.

Un pas nécessaire vers l’après-smartphone

Omnivision indique déjà travailler en partenariat avec plusieurs fabricants engagés dans le développement de lunettes AR. Ce type d’innovation — fonctionnelle plutôt que cosmétique — est exactement ce dont le secteur a besoin pour progresser.

Réduire l’épaisseur des montures de quelques millimètres chaque année ne suffira pas. Pour espérer remplacer le smartphone, les lunettes intelligentes doivent tenir une journée entière sans recharge, offrir un affichage clair en permanence, et se faire oublier une fois portées.

Des choix techniques comme le design monocircuit sont essentiels pour franchir ce cap.

2027 en ligne de mire… mais pas à n’importe quel prix

Meta et Apple viseraient une sortie de lunettes AR grand public autour de 2027, tandis que Samsung pourrait accélérer après le lancement de Galaxy XR. Mais, le calendrier importe moins que la maturité technologique.

Tant que les lunettes AR ne ressemblent pas à de vraies lunettes, et ne rivalisent pas avec l’autonomie d’un smartphone, elles resteront un produit de niche.

C’est pourquoi des avancées comme celle de Omnivision sont cruciales dès maintenant. L’avenir des interfaces numériques ne se jouera pas uniquement sur le design, mais sur la capacité à allier confort, autonomie et clarté visuelle — sans compromis.