Accueil » Bluesky facilite enfin la recherche de proches… sans compromettre la vie privée

Bluesky facilite enfin la recherche de proches… sans compromettre la vie privée

Bluesky facilite enfin la recherche de proches… sans compromettre la vie privée

C’est une fonction basique sur la plupart des réseaux sociaux — et pourtant absente jusqu’ici de Bluesky. La plateforme sociale décentralisée lance enfin Find Friends, un outil permettant de retrouver des personnes que vous connaissez déjà. Mais contrairement à ses concurrents, Bluesky promet une approche radicalement respectueuse de la vie privée.

Alors que des fonctionnalités comme les notifications, les favoris ou la recherche de contacts ont longtemps manqué à l’appel, Bluesky comble peu à peu ses lacunes — sans renier ses principes fondateurs.

Bluesky : Une approche « privacy-first », revendiquée et assumée

Bluesky ne cache pas sa critique des méthodes utilisées ailleurs. Selon la plateforme, les systèmes de découverte de contacts proposés par d’autres réseaux sont souvent « mal conçus ou détournés ». Ici, le mot d’ordre est clair : aucune découverte sans consentement mutuel.

Le fonctionnement est volontairement restrictif :

vous vérifiez d’abord votre numéro de téléphone,

vous choisissez ensuite d’importer vos contacts,

vous êtes notifié uniquement si une autre personne a fait exactement la même démarche.

Aucun croisement automatique, aucun scraping agressif, aucun profil suggéré sur la base de données implicites.

Comment fonctionne Find Friends, concrètement ?

Bluesky a détaillé plusieurs garde-fous techniques qui distinguent son système.

Consentement des deux côtés, obligatoire : La mise en relation n’est possible que si vous avez le numéro de la personne dans vos contacts, cette personne a également votre numéro, et vous avez tous les deux activé Find Friends. Si vous n’utilisez jamais la fonction, vous êtes totalement invisible via ce canal. Un collègue, un ancien contact ou un inconnu ne peut pas vous retrouver sans votre participation active. Vérification préalable du numéro : Avant toute tentative de correspondance, l’utilisateur doit prouver qu’il est bien propriétaire de son numéro de téléphone. Objectif : empêcher les abus, comme l’importation massive de numéros aléatoires pour deviner qui est présent sur la plateforme. Données chiffrées et difficiles à exploiter : Bluesky affirme stocker les numéros sous forme de paires hachées : votre numéro est combiné avec celui de chaque contact avant d’être chiffré. Ce procédé rend toute tentative de rétro-ingénierie exponentiellement plus complexe. À cela s’ajoute un lien avec une clé de sécurité matérielle, stockée séparément de la base de données principale — une mesure rarement mise en avant par les réseaux sociaux grand public. Sortie possible à tout moment : Changement d’avis ? Aucun problème. Les utilisateurs peuvent supprimer les contacts importés, désactiver complètement Find Friends, et retirer leurs données du système. Aucune rétention forcée, aucun historique conservé sans consentement.

Un déploiement progressif sur mobile

Pour l’instant, Find Friends est limité aux applications mobiles et disponible dans une sélection de pays, dont la France. Un élargissement à d’autres régions et plateformes est probable, mais Bluesky n’a pas encore communiqué de calendrier précis.

Une petite fonction, un signal fort

Sur le papier, Find Friends peut sembler être une fonctionnalité anodine, attendue depuis longtemps. En réalité, son implémentation dit beaucoup de la direction que souhaite prendre Bluesky : proposer des outils comparables aux grands réseaux sociaux, sans reproduire leurs dérives en matière de collecte et d’exploitation des données.

Dans un paysage numérique où la découverte sociale rime souvent avec surveillance implicite, Bluesky tente de prouver qu’un autre modèle est possible — plus lent, plus exigeant, mais aussi plus respectueux.