L’iPhone Fold pourrait adopter un format d’écran inédit, inspiré de l’iPad

Sauf surprise majeure, Apple lancera son premier iPhone pliable, alias iPhone Fold, en 2026. Et comme souvent avec la marque, l’objectif ne serait pas simplement d’entrer sur un nouveau marché, mais de le redéfinir à sa manière.

D’après de nouvelles informations, l’iPhone Fold pourrait se distinguer par un élément clé : le format de ses écrans, très différent de celui des pliables actuels.

iPhone Fold : Un écran interne plus large que haut

Selon un rapport publié par The Information, l’écran interne de l’iPhone Fold adopterait un ratio proche de celui des plus grands iPad. Une fois déplié, l’appareil serait plus large que haut, rompant clairement avec les formats actuels des pliables « livre ».

Dans le détail :

l’écran externe mesurerait environ 5,3 pouces,

l’écran interne atteindrait 7,7 pouces,

la caméra frontale serait placée dans le coin supérieur gauche, comme sur les futurs iPhone 18 Pro.

Ces informations recoupent celles du leaker Digital Chat Station, qui évoquait récemment un écran externe de 5,25 pouces et un écran interne de 7,58 pouces. Les chiffres varient légèrement, mais l’idée générale reste la même : Apple viserait un format large, proche d’une mini-tablette.

Une approche radicalement différente du pliable « livre »

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone Fold adopterait une philosophie totalement différente de celle de ses principaux concurrents. Aujourd’hui, le Galaxy Z Fold 7 propose un écran interne au ratio 20:18, tandis que le Pixel 10 Pro Fold s’approche d’un format presque carré une fois ouvert.

Ces formats sont efficaces pour le multitâche, mais moins idéaux pour la consommation de contenu vidéo horizontal. Apple pourrait donc faire un autre pari : privilégier le confort visuel pour le streaming, la lecture et la navigation, plutôt que la productivité pure.

Ce choix ne serait pas isolé. Samsung travaillerait lui aussi sur une version plus large de son futur Galaxy Z Fold 8, parfois comparée à un iPad miniature. Le marché semble doucement converger vers cette idée.

Un iPhone pliable… mais aussi un petit iPhone ?

Curieusement, l’aspect le plus excitant de cet iPhone Fold pourrait bien être son écran externe. Avec ses 5,3 pouces, il rappellerait une catégorie presque disparue : les smartphones compacts.

Apple n’a pas proposé de téléphone réellement petit depuis l’arrêt de la gamme iPhone mini, et ce format pourrait séduire les utilisateurs lassés des écrans toujours plus grands. Même légèrement plus large, un iPhone de cette taille pourrait devenir l’une des meilleures options pour ceux qui veulent un appareil facile à utiliser à une main — sans sacrifier un grand écran une fois déplié.

Apple prépare-t-il un pliable vraiment différent ?

Bien sûr, le développement de l’iPhone Fold est encore en cours, et les caractéristiques finales peuvent évoluer. Mais, ce format large aurait tout son sens dans la logique d’Apple : ne pas copier le marché, mais l’aborder sous un angle différent, quitte à bousculer les standards établis.

Si Apple réussit à combiner un écran externe compact et agréable, un écran interne réellement adapté aux usages multimédias, et une intégration logicielle à la hauteur, alors l’iPhone Fold pourrait bien devenir le premier pliable pensé avant tout comme un iPhone… et non comme une démonstration technologique.