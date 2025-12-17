Accueil » Adobe transforme Firefly en véritable studio de montage vidéo piloté par l’IA

Adobe fait franchir un cap majeur à Firefly. Longtemps perçue comme une simple application de génération vidéo par intelligence artificielle, la plateforme évolue désormais vers un espace de travail complet, capable de générer, éditer et affiner des vidéos à l’aide de simples instructions textuelles.

Un virage stratégique qui vise à rendre la création vidéo assistée par IA plus concrète, plus flexible — et surtout plus exploitable au quotidien, alors que la concurrence dans ce domaine s’intensifie fortement.

Firefly : Éditer une vidéo… en écrivant du texte

La nouveauté la plus marquante de cette mise à jour est l’arrivée d’un véritable éditeur vidéo intégré. Désormais, Firefly permet de modifier un clip existant sans devoir le régénérer entièrement à la moindre erreur.

Grâce à des prompts textuels, les créateurs peuvent ajuster des séquences spécifiques, corriger des détails visuels, modifier le rythme ou la structure d’une vidéo, sans repartir de zéro à chaque itération.

Adobe veut ainsi faire passer l’IA vidéo du stade expérimental à celui d’outil de production réellement utilisable.

Une timeline et un montage basé sur la transcription

Firefly adopte désormais une vue chronologique (timeline) digne d’un logiciel de montage classique. Elle permet d’affiner précisément les images, le son, et le timing des scènes.

Autre ajout clé : le montage via transcription. Pensée pour les contenus parlés (interviews, tutoriels, podcasts vidéo), cette fonction permet d’éditer la vidéo en modifiant simplement le texte. Supprimer ou déplacer une phrase dans la transcription entraîne automatiquement la coupe correspondante dans la vidéo, ou la réorganisation des séquences associées.

Un gain de temps considérable pour les créateurs de contenus narratifs.

Des modèles IA plus puissants et mieux spécialisés

En parallèle de l’éditeur, Adobe enrichit Firefly avec de nouveaux modèles d’intelligence artificielle, issus à la fois de son propre écosystème et de partenaires externes.

Vidéo : précision et contrôle cinématographique

Runway Aleph est intégré pour permettre des modifications vidéo très ciblées.

Le Firefly Video Model d’Adobe apporte un meilleur contrôle des mouvements de caméra.

Les utilisateurs peuvent désormais fournir : une image de départ, et une vidéo de référence, pour guider précisément la trajectoire de la caméra dans une scène.

Résultat : des plans plus cohérents, plus cinématographiques, et moins d’essais nécessaires.

Mise à l’échelle vidéo jusqu’en 4K

Firefly accueille également le modèle Astra de Topaz Labs, spécialisé dans l’upscaling vidéo. Concrètement, il devient possible d’améliorer des vidéos basse résolution, de restaurer des contenus anciens, et de les convertir directement en 1080p ou 4K, sans quitter Firefly.

Une fonctionnalité clé pour les créateurs travaillant avec des archives ou des sources imparfaites.

Images : photoréalisme et intégration élargie

Côté image, Adobe renforce aussi les capacités de Firefly avec une intégration du modèle FLUX.2 de Black Forest Labs, axé sur le photoréalisme, et un déploiement du modèle dans Photoshop, Adobe Express et d’autres outils de la suite Adobe.

Firefly devient ainsi un moteur transversal, au cœur de l’écosystème créatif de l’éditeur.

Une offre temporaire pour séduire les créateurs

Face à une concurrence de plus en plus agressive sur les outils d’édition IA, Adobe accompagne cette mise à jour d’un geste commercial fort.

Jusqu’au 15 janvier, les abonnés Firefly Pro, Firefly Premium, ainsi que les formules 7 000 crédits et 50 000 crédits, bénéficient de générations illimitées sur l’ensemble des modèles d’image et sur le Firefly Video Model.

Une incitation claire à tester en profondeur ces nouvelles fonctionnalités.

Firefly, vers un « tout-en-un » créatif

Avec cette mise à jour, Adobe ne se contente plus de rivaliser sur la génération brute de contenus. Firefly évolue vers un véritable atelier créatif unifié, combinant génération, édition, montage, amélioration, et assemblage vidéo et image.

Une stratégie cohérente avec les récentes initiatives d’Adobe, comme l’accès gratuit temporaire à Photoshop Web, et l’intégration d’outils photo et PDF directement dans ChatGPT.

La frontière entre assistant IA et logiciel créatif professionnel devient de plus en plus floue — et Adobe entend bien rester au centre de cette transformation.