Intel Arc B370 : l’iGPU qui menace sérieusement les cartes graphiques dédiées

Intel pourrait bien être en train de redéfinir l’équilibre des forces dans le monde des PC portables. Une nouvelle fuite de benchmark révèle des performances étonnantes pour la future puce graphique intégrée Arc B370, au point de rivaliser avec des GPU dédiés pourtant bien installés sur le marché.

Repérée dans un échantillon d’ingénierie du Core Ultra 5 338H, un processeur de la future famille Panther Lake, cette puce intégrée affiche des chiffres qui auraient été impensables il y a encore quelques années.

Intel Arc B370 : Des performances qui bousculent les repères

Testée sur FurMark en OpenGL 1440p, la Arc B370 a atteint un score de 2 383 points. Un chiffre impressionnant pour un GPU directement intégré au CPU.

Pour donner un ordre d’idée :

+33 % par rapport à la carte graphique dédiée Intel Arc A380 (desktop)

+70 % face aux iGPU actuels de Lunar Lake

Des performances très proches d’une RTX 3050 Ti Laptop (2 485 points)

Et même supérieures à la RTX 3050 Laptop standard (2 186 points)

Le tout avec une consommation mesurée à 36 W, une fréquence d’environ 2,3 GHz, et sans recours à une carte graphique dédiée. C’est là que le signal devient clair : l’iGPU n’est plus un simple compromis.

Un tournant pour Intel… et pour les pilotes OpenGL

Historiquement, OpenGL était le talon d’Achille d’Intel. Les performances graphiques n’étaient pas seulement limitées par le matériel, mais aussi par des pilotes notoirement faibles sur les API plus anciennes.

Voir la Arc B370 atteindre de tels scores dans ce type de benchmark est révélateur de deux choses :

Les pilotes ont fait un bond en avant massif L’architecture Battlemage (Xe3) est bel et bien solide

Ce n’est donc pas seulement un gain brut de puissance, mais un signe de maturité technologique côté logiciel — un point crucial pour les jeux, les moteurs 3D et les applications professionnelles.

Et ce n’est même pas le modèle le plus puissant

Autre élément clé : la Arc B370 n’est pas le sommet de la gamme. Intel préparerait déjà une version plus musclée, la Arc B390, avec davantage de cœurs et un plafond de performances encore plus élevé.

Si ces fuites se confirment, Intel semble clairement viser un objectif précis : rendre les GPU dédiés d’entrée et de milieu de gamme obsolètes sur les laptops.

Pour le grand public, les implications sont majeures :

Des ordinateurs plus fins et plus légers : Plus besoin d’un châssis épais et coûteux pour jouer ou créer occasionnellement.

Une autonomie nettement améliorée : Une puce graphique intégrée est bien plus efficace qu’un GPU dédié activé ponctuellement.

Un meilleur rapport performance/prix : Des performances graphiques solides sans surcoût matériel.

Des capacités IA et multimédia natives : De plus en plus importantes à l’horizon 2026.

Si ces performances se traduisent en conditions réelles (jeux, moteurs modernes, création), les PC portables de 2026 pourraient offrir un bond historique en performance par watt.

Et maintenant ?

La confirmation officielle devrait arriver lors du CES 2026, où Intel est attendu pour dévoiler en détail Panther Lake et sa nouvelle génération graphique.

Mais une chose est déjà claire : AMD et NVIDIA vont devoir repenser leur stratégie mobile. Quand un iGPU commence à flirter avec le niveau d’une RTX 3050, toute la hiérarchie du marché est remise en question.