Amazfit Active Max : une nouvelle montre plus endurante se dévoile avant l’heure

À peine quelques mois après le lancement de la Amazfit Active 2, la marque semble déjà prête à élargir sa gamme. Une nouvelle fuite signée Roland Quandt, l’un des leakers les plus fiables du secteur, révèle l’existence de la Amazfit Active Max, accompagnée de rendus visuels et d’une fiche technique quasi complète.

Amazfit Active Max : Un design familier, mais plus affirmé

Sans surprise, la Amazfit Active Max conserve l’ADN visuel de la série Active. On retrouve un boîtier circulaire, des bordures d’écran très fines et deux boutons physiques positionnés sur le flanc droit.

L’écran passerait à la vitesse supérieure avec une dalle OLED de 1,5 pouce, affichant une définition de 480 × 480 pixels. Une diagonale généreuse qui devrait améliorer la lisibilité des données sportives, des notifications et des cartes GPS, tout en renforçant l’aspect premium de la montre.

C’est clairement sur le terrain de l’endurance que la Amazfit Active Max entend se démarquer. Selon la fuite, la montre embarquerait une batterie de 576 mAh, la plus grande jamais vue dans la gamme Active.

Pour mettre ce chiffre en perspective, la Active 2 se contente d’une batterie de 270 mAh tout en atteignant déjà environ 7 jours d’autonomie grâce à l’OS maison d’Amazfit. Avec une capacité plus que doublée, le modèle Max pourrait viser une endurance nettement supérieure, en particulier pour les utilisateurs intensifs de GPS.

Fiche technique solide et complète

Côté fonctionnalités, Amazfit ne semble pas avoir fait de compromis. La Active Max proposerait :

Résistance à l’eau 5 ATM (50 mètres)

Bluetooth 5.3

GPS intégré

NFC pour les paiements et fonctions connectées

4 Go de stockage interne, utiles pour la musique ou certaines applications

L’ensemble place clairement l’Active Max comme une montre connectée polyvalente, pensée autant pour le sport que pour un usage quotidien.

Prix et disponibilité : un lancement imminent ?

Toujours selon Roland Quandt, la Amazfit Active Max serait commercialisée en Europe au prix de 169,90 €.

Aucune date de lancement officielle n’a encore été annoncée, mais la précision des informations suggère une fiche produit issue d’un listing commercial anticipé. Autrement dit, l’annonce officielle pourrait intervenir très prochainement, probablement avant la fin de l’année.

Avec la Active Max, Amazfit semble préparer une évolution logique de sa gamme : même philosophie accessible, mais avec un écran plus grand, une autonomie nettement renforcée et une fiche technique suffisamment robuste pour séduire les sportifs exigeants. Si le prix se confirme, la montre pourrait devenir l’un des meilleurs rapports autonomie/prix du segment.