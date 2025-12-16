Huawei Nova 15 : design officiel, coloris et configurations révélés avant le lancement

À quelques jours de son annonce officielle, la série Huawei Nova 15 commence à se dévoiler de manière très concrète. Le constructeur chinois a confirmé la présence de trois modèles distincts — Nova 15, Nova 15 Pro et Nova 15 Ultra — tout en levant le voile sur leur design final, leurs coloris et leurs configurations mémoire.

Si les fiches techniques complètes restent encore confidentielles, Huawei met clairement l’accent sur une évolution esthétique marquée de sa gamme Nova.

Le lancement est désormais fixé : le 22 décembre en Chine.

Un design qui évolue, surtout sur les versions Nova 15 Pro et Nova 15 Ultra

Huawei a déjà référencé les trois modèles sur sa boutique officielle, permettant d’observer précisément leur apparence finale. Le Nova 15 standard joue la carte de la continuité. Il conserve une esthétique proche de celle de son prédécesseur, avec un écran perforé simple et un module photo arrière plus discret. Une approche rassurante, qui s’inscrit dans la tradition visuelle de la gamme Nova.

En revanche, les Nova 15 Pro et Nova 15 Ultra amorcent une rupture plus nette. Pour la première fois dans cette série, Huawei adopte une disposition horizontale du module photo, renforçant l’identité visuelle et donnant aux modèles supérieurs une allure plus affirmée.

Le Nova 15 Ultra va encore plus loin avec un double anneau circulaire à l’arrière, une signature visuelle distinctive qui améliore la symétrie et la reconnaissance immédiate du modèle. Les visuels officiels suggèrent également la présence d’un châssis à cadre métallique, ce qui laisse présager une sensation en main plus premium que sur les générations précédentes.

Quatre coloris pour toute la gamme, entre sobriété et audace

Huawei proposera l’ensemble de la série Nova 15 en quatre coloris : Dynamic Green, Easy Match Purple, Zero Degree White et Phantom Night Black.

Les variantes verte et violette se distinguent par un dos à finition rayée, apportant une touche plus dynamique et jeune, fidèle à l’ADN de la gamme Nova. Les versions blanche et noire, plus classiques, misent sur une esthétique épurée et intemporelle.

Configurations mémoire et puces Kirin confirmées

Côté configurations, Huawei a également clarifié sa stratégie. Les Nova 15 et Nova 15 Pro seront proposés en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Selon les informations disponibles, ces deux modèles embarqueront le Kirin 8020, une puce maison positionnée sur le segment milieu/haut de gamme.

Le Nova 15 Ultra se distingue avec une option supplémentaire : 12 Go de RAM + 1 To de stockage. Il serait animé par une puce plus puissante, le Kirin 9010S, avec le Kirin 9020A également évoqué comme alternative possible selon les versions.

Précommandes ouvertes, lancement imminent

Les trois modèles sont déjà visibles sur la boutique officielle Huawei et les précommandes ouvrent aujourd’hui, en amont de la présentation complète prévue le 22 décembre. Pour l’instant, aucune information ne confirme une sortie internationale — la série Nova 15 pourrait rester exclusive au marché chinois, du moins dans un premier temps.

Une montée en gamme progressive, mais assumée

Avec la série Nova 15, Huawei ne bouleverse pas totalement les fondations de sa gamme, mais opère une montée en gamme progressive, surtout sur les versions Pro et Ultra. Nouveau langage esthétique, finitions plus travaillées, capacités mémoire étendues : le constructeur cherche clairement à repositionner Nova comme une ligne plus premium, sans perdre son attrait auprès d’un public jeune.

Les spécifications complètes seront révélées lors de l’événement de lancement, mais une chose est déjà acquise : le Nova 15 marque un tournant visuel important pour la série.